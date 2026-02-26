Salud Pública reporta 38 muertes infantiles y una materna en sexta semana del 2026

En lo que va de 2026 hay 38 muertes infantiles, dos más que el año pasado para la misma fecha. ( FUENTE EXTERNA )

En la sexta semana epidemiológica del año, el Ministerio de Salud Pública notificó 38 muertes infantiles, dos más que en la misma fecha del año pasado, y una muerte materna, lo que eleva a 10 el total de fallecimientos maternos en lo que va de 2026, según el boletín correspondiente al período del 8 al 13 de febrero.

La muerte materna más reciente corresponde a una mujer dominicana de 48 años, registrada de manera intrahospitalaria en la provincia La Romana.

Del total acumulado este año, tres fallecidas son dominicanas y siete haitianas.

Dengue y malaria

En cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, las autoridades de Salud informaron de un caso confirmado de dengue en la provincia La Altagracia y 16 casos sospechosos en otras demarcaciones del país.

El acumulado en lo que va de año asciende a 31 casos confirmados, sin reportes de defunciones.

El boletín destaca que el comportamiento del dengue se mantiene en niveles bajos y dentro de las zonas de éxito y seguridad del canal endémico, sin alcanzar niveles de alerta ni epidemia.

Sobre la malaria, se reportó un caso en la Semana Epidemiológica 06. La distribución de los casos confirmados continúa focalizada en Guayabal, San Juan y Sabana Yegua, señaladas como los principales focos de transmisión activa.

Influenza

El informe epidemiológico también indica que la circulación de virus respiratorios en el país mantiene presencia de Influenza A(H3N2), con detecciones registradas en la mayoría de las semanas epidemiológicas durante 2025 e inicios de 2026.

