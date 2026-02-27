Estados Unidos y República Dominicana firman acuerdo de cooperación en salud

Las firmas del memorando fueron plasmadas por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, (d) y el Jefe Adjunto de Misión, Prashant Hemady. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos, Prashant Hemady, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, firmaron este viernes un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) de cooperación en salud por cinco años.

El memorando contempla una inversión total de 60.8 millones de dólares que contemplan 46.7 millones de dólares en apoyo de los Estados Unidos y 14.1 millones de dólares aportados por la República Dominicana con el propósito de fortalecer la colaboración en la lucha contra el VIH/SIDA y otras prioridades de seguridad sanitaria global.

El ministro consejero Hemady expresó que "este memorando de entendimiento representa el compromiso duradero de los Estados Unidos con la salud y la prosperidad del pueblo dominicano y del pueblo estadounidense", según una nota de prensa.

Agregó que "a través del liderazgo y una significativa coinversión, estamos apoyando un sistema de salud dominicano más sólido y resiliente, que tendrá efectos sostenibles en la lucha contra las enfermedades infecciosas, protegerá a nuestras dos naciones frente a amenazas existentes y emergentes, y salvará vidas".

Por su parte, el ministro Atallah afirmó que "damos un paso que trasciende la coyuntura: pasamos de reaccionar ante crisis a anticiparnos a ellas, y de gestionar emergencias a construir resiliencia estructural. Estamos consolidando capacidades permanentes que protegen vidas, fortalecen las instituciones y reducen vulnerabilidades estratégicas".

Un modelo de inversión sostenible en salud

De acuerdo con la nota, durante los próximos cinco años, los Estados Unidos prevé aportar 46.7 millones de dólares para apoyar programas prioritarios de salud en la República Dominicana, incluyendo el control de la epidemia de VIH, la prevención y respuesta a la resistencia antimicrobiana, la vigilancia epidemiológica, la preparación ante brotes de enfermedades infecciosas y la prevención y control de infecciones.

Por su parte, la República Dominicana incrementará su inversión en salud hasta representar el 30 % del compromiso financiero de los Estados Unidos, asumiendo gradualmente una mayor responsabilidad económica para sostener estos servicios esenciales.

"Este acuerdo es el resultado de la colaboración entre nuestros gobiernos", expresó el ministro consejero, Prashant Hemady.

"Refleja nuestro compromiso mutuo de proteger los avances en salud en nuestra región compartida, fortalecer las instituciones locales y garantizar que el sistema de salud dominicano sea resiliente, ágil y sostenible", agregó.

