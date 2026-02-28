Realizan jornada de limpieza en Centro de Atención Primaria La Yagua en Gaspar Hernández

Autoridades del Servicio Nacional de Salud en el Centro de Atención Primaria en el municipio Gaspar Hernánadez. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, participó la tarde de este sábado en las labores de limpieza del Centro de Atención Primaria La Yagua, en el municipio de Gaspar Hernández, luego de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones en sus instalaciones.

Ladrón, acudió al centro afectado, donde junto al personal de salud y equipos de apoyo realizaron trabajos de limpieza, acondicionamiento y recuperación del área, con el objetivo de restablecer los servicios en el menor tiempo posible.

El titular del SNS destacó la rapidez con la que actuó el equipo médico y administrativo para garantizar que el centro esté en condiciones óptimas y pueda continuar brindando atención a los munícipes de la zona.

"Estamos aquí trabajando hombro a hombro con nuestro personal para asegurar que este centro vuelva a operar con normalidad. La salud de nuestra gente es prioridad", expresó Julio.

Asimismo, informó que todos los Centros de Primer Nivel (CPN) de la zona cuentan con equipamiento adecuado, medicamentos suficientes y habilitación total para ofrecer los servicios correspondientes, garantizando así la continuidad en la atención primaria.

Preparación y expansión de la red de atención primaria

De igual manera, aseguró que el hospital municipal está debidamente preparado para asistir cualquier eventualidad que pueda presentarse, reafirmando la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones de emergencia.

Landrón, anunció además que a finales de este mes será inaugurado el Centro de Primer Nivel (CPN) de Veragua, el cual ya se encuentra en proceso de equipamiento, ampliando así la cobertura y fortaleciendo la red de atención primaria en la provincia.

Las autoridades informaron que, tras las labores realizadas, los servicios del Centro de Atención Primaria La Yagua estarán disponibles nuevamente a partir del próximo lunes.

El funcionario resaltó el actuar de manera inmediata ante cualquier situación que afecte la infraestructura sanitaria del país, priorizando siempre el bienestar de la población asegurando servicios de calidad para todos los ciudadanos.