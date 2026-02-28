Ministerio de Salud reporta control de enfermedades bajo vigilancia

Ante la circulación de virus respiratorios el Ministerio de Salud indicó que se ha reforzado la vigilancia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó, a través del Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 06, que no se registraron casos confirmados de cólera, leptospirosis ni Covid-19, en el país.

El reporte indica que la leptospirosis presenta un comportamiento de bajo a moderado en lo que va del 2026, con 20 casos confirmados, en tanto que la malaria acumula 18.

Para esta semana se notificó un caso de dengue, elevando el total a 31, sin reportes de fallecimientos y con una tendencia estable que no alcanza niveles de alerta ni epidemia.

Ante la circulación de virus respiratorios, la institución señaló que ha reforzado la vigilancia epidemiológica la vacunación antigripal en grupos prioritarios, la capacidad diagnóstica y hospitalaria, con el objetivo de reducir la transmisión, prevenir hospitalizaciones y fortalecer la respuesta del sistema sanitario.

En cuanto a los indicadores de mortalidad, durante la SE-06 se notificó una muerte materna en la provincia La Romana, correspondiente a una mujer dominicana de 48 años, para un acumulado de 10 decesos en lo que va de año. Asimismo, se reportaron 38 muertes infantiles, para un total de 197, lo que representa una reducción de 30 casos en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 227.

Conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras

El boletín resalta como tema central la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra cada 28 de febrero. El ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que estas condiciones requieren un enfoque de Estado que garantice no solo protocolos clínicos, sino también derechos y acceso a diagnóstico como tratamiento oportunos.

En República Dominicana, la promulgación de la Ley 14-24 sobre Tamizaje Neonatal en mayo de 2024 estableció como obligatoria la realización de pruebas a los recién nacidos para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas.

Entre las principales patologías raras identificadas en el país figuran: la galactosemia, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis y la enfermedad de Pompe, además de distrofias musculares, hemoglobinopatías y trastornos neurológicos poco frecuentes.

Como parte de la conmemoración, el Ministerio anunció el encendido de luces en su sede central con los colores azul, rosado, verde y morado, en una acción simbólica que busca visibilizar a las personas que viven con estas condiciones, promover el diagnóstico temprano y fortalecer las políticas públicas inclusivas dirigidas a esta población.