Día Mundial de la Obesidad: alertan sobre avance "silencioso" de la enfermedad en RD

La ingesta de comidas ultraprocesadas y con alto contenido calórico ha incidido en el aumento de personas con obesidad. ( FUENTE EXTERNA )

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad crónica que avanza de manera sostenida en el mundo y la República Dominicana, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y distintos tipos de cáncer, tal como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus informes.

José A. García Pérez, cirujano bariátrico de IDA Healthcare, alertó sobre el crecimiento "silencioso" de la obesidad.

"No es un problema estético, sino una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que representa un alto riesgo para la salud", aseguró el especialista.

Actualmente, en América Latina y el Caribe, el 62 % de los adultos tiene sobrepeso y el 26 % obesidad. En la República Dominicana, la situación es crítica: más del 70 % de los adultos viven con sobrepeso u obesidad, según registra el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con las proyecciones del Atlas Mundial de Obesidad, para el año 2030, unos 5.78 millones de dominicanos podrían vivir con sobrepeso u obesidad.

La problemática también impacta a niños y adolescentes. Informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que cerca del 8 % de los menores de cinco años tiene sobrepeso u obesidad. Entre estudiantes de 6 a 18 años, la prevalencia puede superar el 30 %, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez y afecta la salud emocional.

La Encuesta Nacional de Micronutrientes 2024 reveló que, en República Dominicana, entre los niños de 0 a 6 años, el 6.4 % tiene sobrepeso y un 4 % obesidad.

"El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comidas rápidas, sumado al sedentarismo, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la falta de espacios adecuados para la actividad física, han contribuido al deterioro de los indicadores de salud", resaltó García Pérez.

"La obesidad no solo disminuye la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también representa una carga económica significativa para el sistema sanitario nacional. El tratamiento de enfermedades asociadas implica mayores gastos médicos, hospitalizaciones frecuentes y reducción en la productividad laboral", agregó.

El cirujano llama a enfrentar el tema de la obesidad con decisiones diarias sanas (de cara al paciente) y mejores políticas públicas (del lado del Gobierno), con acciones como:

Promover una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y alimentos naturales.

rica en frutas, verduras y alimentos naturales. Reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas .

. Fomentar la actividad física regular desde la infancia.

regular desde la infancia. Impulsar campañas permanentes de educación nutricional y estilos de vida saludables.

Pasos básicos para ganarle a la obesidad

En tanto, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) propone un decálogo con 10 acciones que pueden ayudar a los ciudadanos a ganarle a la obesidad

Revisar los antecedentes familiares. El riesgo aumenta si padres, madres, hermanos o hermanas tienen obesidad. Observar los cambios en el cuerpo, caracterizados por un aumento en el peso de más del 10 % durante el último año. Prestar atención al crecimiento de su cintura o "barriga" Evitar las "pastillas mágicas" que venden por doquier. Conversar sobre los tratamientos que son recetados por especialistas, producidos por laboratorios farmacéuticos que llevan décadas y hasta siglos de investigación. Observar la "acantosis nigricans" es una afección cutánea caracterizada por manchas oscuras, gruesas y de aspecto aterciopelado en pliegues como cuello, axilas e ingle. Generalmente indica resistencia a la insulina, obesidad, trastornos hormonales (SOP). Analizar si siente mucho antojo por cosas dulces. Hacerse exámenes anuales: Triglicéridos, presión arterial, diabetes, hígado graso, ácido úrico, colesterol. Hacer caminatas de paso rápido, de 30 minutos al menos 3 veces por semana. Comer balanceado, incluyendo verduras y frutas.



