El II Congreso de Cirugía de Mano reunirá a expertos en Punta Cana

Las mesas de discusión del II Congreso Dominicano de Cirugía de Mano abordarán temas como traumas, malformaciones congénitas y tumores. ( FUENTE EXTERNA )

El II Congreso Dominicano de Cirugía de Mano y Microcirugía se celebrará del 12 al 14 de marzo de 2026 en el centro de convenciones del Hard Rock Hotel Punta Cana, con un programa científico enfocado en las últimas técnicas y avances de esta subespecialidad quirúrgica.

Los organizadores informaron que el encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales en un espacio diseñado para el intercambio académico, la actualización médica y el fortalecimiento de habilidades en cirugía de mano y microcirugía.

Durante tres días se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y mesas de discusión sobre traumas, malformaciones congénitas, nervios periféricos, enfermedades inflamatorias y tumores, entre otros temas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-105358-am-0bed70d0.jpeg Afiche oficial del evento. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más significativos del congreso será el homenaje al doctor Luis Scheker, reconocido como un pilar de la cirugía de mano a nivel mundial, cuya trayectoria y aportes han marcado generaciones de especialistas.

Asimismo, se celebrará la primera reunión de exalumnos del doctor Jorge Clifton, con el propósito de propiciar el reencuentro profesional y el intercambio de experiencias entre colegas formados bajo su orientación.

Invitados

El evento contará además con la participación de profesores invitados de Estados Unidos, España, México, Colombia y Guatemala, quienes compartirán conocimientos y perspectivas globales sobre los avances más recientes en el abordaje quirúrgico de patologías complejas de la mano.

República Dominicana estará representada por los doctores Marcos Núñez, decano de la Faculta Ciencia de la Salud en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de la mano; y Otoniel Díaz, actual presidente de dicha entidad.

Los organizadores destacaron que el congreso busca consolidarse como un referente regional en educación médica continua, promoviendo el aprendizaje, la innovación y el crecimiento profesional en beneficio de los pacientes y del desarrollo de la especialidad en la República Dominicana.

