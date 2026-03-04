×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Congreso Dominicano de Cirugía de Mano
Congreso Dominicano de Cirugía de Mano

El II Congreso de Cirugía de Mano reunirá a expertos en Punta Cana

República Dominicana estará representada por los doctores Marcos Núñez y Otoniel Díaz

  • Claudia Fernández - Twitter
Expandir imagen
El II Congreso de Cirugía de Mano reunirá a expertos en Punta Cana
Las mesas de discusión del II Congreso Dominicano de Cirugía de Mano abordarán temas como traumas, malformaciones congénitas y tumores. (FUENTE EXTERNA)

El II Congreso Dominicano de Cirugía de Mano y Microcirugía se celebrará del 12 al 14 de marzo de 2026 en el centro de convenciones del Hard Rock Hotel Punta Cana, con un programa científico enfocado en las últimas técnicas y avances de esta subespecialidad quirúrgica.

Los organizadores informaron que el encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales en un espacio diseñado para el intercambio académico, la actualización médica y el fortalecimiento de habilidades en cirugía de mano y microcirugía. 

Durante tres días se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y mesas de discusión sobre traumas, malformaciones congénitas, nervios periféricos, enfermedades inflamatorias y tumores, entre otros temas.

Expandir imagen
Infografía
Afiche oficial del evento. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más significativos del congreso será el homenaje al doctor Luis Scheker, reconocido como un pilar de la cirugía de mano a nivel mundial, cuya trayectoria y aportes han marcado generaciones de especialistas.

Asimismo, se celebrará la primera reunión de exalumnos del doctor Jorge Clifton, con el propósito de propiciar el reencuentro profesional y el intercambio de experiencias entre colegas formados bajo su orientación.

Invitados

El evento contará además con la participación de profesores invitados de Estados Unidos, España, México, Colombia y Guatemala, quienes compartirán conocimientos y perspectivas globales sobre los avances más recientes en el abordaje quirúrgico de patologías complejas de la mano.

  • República Dominicana estará representada por los doctores Marcos Núñez, decano de la Faculta Ciencia de la Salud en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de la mano; y Otoniel Díaz, actual presidente de dicha entidad.

Los organizadores destacaron que el congreso busca consolidarse como un referente regional en educación médica continua, promoviendo el aprendizaje, la innovación y el crecimiento profesional en beneficio de los pacientes y del desarrollo de la especialidad en la República Dominicana.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.