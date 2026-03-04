Sociedad de Endocrinología pide al Estado acciones firmes ante el avance de la obesidad en RD

Más del 70 % de los adultos dominicanos viven con sobrepeso u obesidad, según registra el Ministerio de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (Sodenn) hizo un llamado directo al Gobierno y a las autoridades sanitarias para fortalecer las políticas públicas orientadas a frenar el avance de esta enfermedad en la República Dominicana.

La entidad advirtió que la obesidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública del país, con una alta prevalencia en adultos y un crecimiento preocupante entre niños y adolescentes.

Según expuso, la evidencia científica nacional confirma que no se trata de una condición aislada, sino de una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, estrechamente vinculada a diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso y ciertos tipos de cáncer.

Ante este panorama, los endocrinólogos instaron a las autoridades a reforzar las estrategias de prevención y control mediante políticas que promuevan entornos alimentarios saludables, educación nutricional desde la infancia y regulación adecuada de la publicidad de alimentos dirigida a niños. Asimismo, solicitaron garantizar el acceso equitativo a servicios de salud especializados para el manejo integral de la obesidad.

Obesidad, enfermedad crónica

A través de un comunicado, la Sociedad expresó especial preocupación por el aumento sostenido del exceso de peso en la población infantil, fenómeno asociado al consumo creciente de productos ultraprocesados, el sedentarismo, la falta de espacios seguros para la actividad física y factores socioeconómicos que dificultan la adopción de estilos de vida saludables.

Asimismo, exhortó a la población a reconocer la obesidad como una enfermedad crónica que requiere atención médica oportuna y a evitar la estigmatización.

También pidió a los profesionales de la salud mantener un enfoque multidisciplinario, con base científica y sensibilidad humana, que priorice la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral.

"Nuestro rol es acompañar al paciente, educar, prevenir complicaciones y contribuir activamente a la construcción de una cultura de salud", destaca.

Sodenn reafirmó su compromiso de continuar impulsando la investigación nacional, la educación médica continua y la formulación de propuestas técnicas que contribuyan a enfrentar lo que califican como una "epidemia silenciosa".

"La obesidad es prevenible y tratable", subraya la entidad, insistiendo en que solo mediante políticas públicas sostenidas y el trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad y el sector salud, se podrá cambiar el rumbo de esta problemática que afecta de manera creciente a la nación.

Actualmente, en América Latina y el Caribe, el 62 % de los adultos tiene sobrepeso y el 26 % obesidad. En la República Dominicana, la situación es crítica: más del 70 % de los adultos viven con sobrepeso u obesidad, según registra el Ministerio de Salud Pública.