El Ministerio de Salud refuerza asistencia tras desbordamiento de río en Gaspar Hernández

Vista aérea del río Joba tras su desbordamiento en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, situación que activó la intervención sanitaria del Ministerio de Salud Pública en la zona. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de la provincia Espaillat, mantiene activas las acciones sanitarias en el municipio de Gaspar Hernández, luego del desbordamiento del río Joba provocado por las lluvias del pasado 24 de febrero.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que continúa la vigilancia epidemiológica activa en las comunidades afectadas, con notificación diaria obligatoria de eventos prioritarios para prevenir brotes de enfermedades asociadas a inundaciones y garantizar una intervención oportuna.

En coordinación con las autoridades municipales, el ministerio realizó un levantamiento en los Centros del Primer Nivel (CPN) de Nuevo Renacer, en Villa Progreso; Batey Ginebra, en Veragua; Félix García, en Joba Arriba; y Monte la Yagua, en Villa Magante, los cuales resultaron afectados en su estructura.

Daños

Entre los daños reportados figuran signos de inundación que impactaron medicamentos, infraestructura, documentación estadística, insumos y equipos médicos.

Para asegurar la continuidad de los servicios, Salud Pública priorizó el reabastecimiento de medicamentos esenciales e insumos médicos. Además, brigadas técnicas y médicas móviles permanecen desplegadas en sectores vulnerables y zonas de difícil acceso, ofreciendo consultas, seguimiento a pacientes crónicos y atención a grupos prioritarios como niños, adultos mayores y embarazadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-02-27-at-70703-pm-1-5d4e78ec.jpeg Una de las casas que resultó afectada luego el desbordamiento del río Joba en el municipio Gaspar Hernández tras las lluvias registradas el pasado 24 de febrero. (FUENTE EXTERNA)

Otras intervenciones

Las intervenciones también se extienden a los albergues habilitados para familias desplazadas, donde se desarrollan acciones preventivas y de control sanitario. En el territorio se ejecutan jornadas de eliminación de criaderos, fumigación y control de roedores, acompañadas de monitoreo ambiental para reducir riesgos de enfermedades transmitidas por vectores.

Asimismo, se mantiene la vigilancia y saneamiento del agua potable, con instalación de clorificadores y distribución de pastillas potabilizadoras en comunidades con afectaciones en el sistema de abastecimiento. Estas acciones se complementan con jornadas de educación sanitaria orientadas a promover prácticas de higiene y prevención en los hogares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-02-27-at-70704-pm-e9a95f77.jpeg Una de las viviendas que resultó afectada tras el desbordamiento del río Joba en el municipio Gaspar Hernández durante las lluvias registradas el pasado 24 de febrero. (FUENTE EXTERNA)

Jornadas de vacunación

El Ministerio también desarrolla jornadas de vacunación preventiva conforme al esquema nacional, operativos de desparasitación comunitaria y administración de profilaxis para leptospirosis y antitetánica en personas con heridas, como parte del protocolo ante este tipo de eventos.

Todas las acciones se ejecutan en coordinación con el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) y demás organismos de intervención, mientras se mantiene el monitoreo epidemiológico post-evento y la elaboración de informes técnicos para el seguimiento continuo de la situación sanitaria.