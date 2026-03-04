Nueva resolución del CNSS obliga cédula, seguro y certificado para subsidio médico

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó nuevas normativas para los subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia con un enfoque en reforzar los controles administrativos y evitar irregularidades en el manejo de estos beneficios.

Acciones del CNSS para reforzar controles en subsidios

La disposición está contenida en la Resolución 631-07, aprobada el 26 de febrero de 2026, que sustituye completamente la Resolución 560-04 vigente desde 2022.

La nueva regulación no modifica la cantidad de semanas ni los montos básicos de los subsidios, pero sí introduce cambios en la forma en que se evalúan, gestionan y pagan estos beneficios dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). El objetivo central ahora se enfoca en fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y verificación de los procesos administrativos.

Según el documento publicado por el CNSS, la reforma busca optimizar la evaluación de las solicitudes y garantizar mayor trazabilidad en el manejo de los pagos, con procedimientos más estrictos para validar la información presentada por los beneficiarios.

Uno de los cambios más relevantes se introduce en el subsidio por enfermedad común. La resolución establece que no se procesará ninguna reclamación si el formulario digital omite datos esenciales, como el número de cédula del trabajador, el número de seguridad social (NSS), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) del empleador o la copia del certificado médico que justifica la incapacidad laboral.

Además, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) obtiene ahora la facultad expresa de modificar o ajustar el formulario de solicitud mediante resoluciones administrativas, con el fin de garantizar la autenticidad y consistencia de la información suministrada.

En el caso del subsidio por maternidad, el beneficio continúa siendo equivalente a 14 semanas de salario cotizable, pero cambia la forma en que se describe su pago. La nueva normativa establece que el dinero será entregado en partidas mensuales consecutivas, con la condición de que ninguna cuota supere el equivalente a diez salarios mínimos nacionales por mes.

Contexto y medidas contra fraudes en el sistema de salud

También se introduce una ampliación en los beneficiarios del subsidio de lactancia cuando la madre fallece durante el periodo de vigencia del beneficio. A partir de ahora, además de la persona designada por la trabajadora o el tutor designado por el consejo de familia, la normativa reconoce también a la persona que tenga la guarda legal del menor mediante sentencia judicial.

La resolución dispone que la SISALRIL tendrá un plazo de 60 días para adaptar sus plataformas tecnológicas y procedimientos administrativos antes de la entrada en vigor plena de las nuevas disposiciones.

El endurecimiento de los controles ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre el manejo de recursos en el sistema de salud pública. En los últimos meses, investigaciones judiciales han revelado esquemas de fraude vinculados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que incluían reportes de vacunas no aplicadas, facturación inflada y otras modalidades de irregularidades en el sistema.

Estos casos motivaron la creación por parte del presidente Luis Abinader de una comisión técnica dentro del Consejo de Senasa para revisar procesos y fortalecer los mecanismos de supervisión institucional.

En ese contexto, la nueva normativa del CNSS busca blindar el sistema de subsidios frente a errores administrativos, manipulación de datos o posibles fraudes, reforzando los controles digitales y clarificando los procedimientos de evaluación y pago de las prestaciones económicas del seguro familiar de salud.