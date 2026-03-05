HOMS se convierte en el primer centro con certificación Nordom ISO 22525

HOMS valida sus estándares de calidad en turismo de salud y fortalece su posicionamiento en la región. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) anunció la obtención de la certificación bajo la Norma Dominicana NORDOM ISO 22525: Turismo Médico – Requisitos del Servicio, acreditada por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

Esta norma, adoptada conforme a estándares internacionales, promueve altos niveles de calidad, seguridad y transparencia en la atención a pacientes internacionales.

Este importante hito forma parte de la visión estratégica del HOMS de consolidarse como uno de los principales hub de turismo de salud del Caribe, mediante una gestión institucional sólida, procesos clínicos estandarizados y un modelo de atención centrado en el paciente.

La certificación no solo valida el cumplimiento de rigurosos requisitos técnicos y asistenciales, sino que también refleja un trabajo continuo de fortalecimiento organizacional, planificación estratégica y mejora permanente de los servicios, refiere una nota de prensa.

La NORDOM ISO 22525 establece lineamientos integrales que abarcan desde la información previa al viaje, la coordinación médica y logística, la comunicación efectiva y multicultural, hasta la continuidad del cuidado clínico posterior al tratamiento. Este enfoque garantiza una experiencia segura, organizada y humanizada durante todo el proceso médico del paciente internacional y sus familiares.

El Hospital Metropolitano de Santiago continúa impulsando iniciativas que integran excelencia clínica, gestión eficiente y atención humanizada.

Para el HOMS, este logro reafirma su compromiso con una acción institucional sólida y coherente, sustentada en inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología de vanguardia, talento humano altamente calificado y alianzas estratégicas nacionales e internacionales. "Cada avance responde a una planificación estructurada que busca elevar de manera continua la experiencia del paciente y fortalecer la confianza de los mercados internacionales", indicaron.

Con esta acreditación, el hospital fortalece su posicionamiento como institución de referencia en turismo médico en la República Dominicana y la región del Caribe. Además, contribuye de manera directa al fortalecimiento de la competitividad del país como destino confiable y seguro para servicios de salud especializados.

