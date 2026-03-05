Hospital Infantil presenta proyecto "Arte en las venas" para humanizar espacios de salud pediátrica

La iniciativa busca fomentar la creatividad, la comunicación y la autoexpresión de los pacientes. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Santo Socorro) presentó este jueves el proyecto "Arte en las venas", una iniciativa impulsada por la Fundación Nacional de Niños Por las Artes (Funanart) que busca humanizar los espacios hospitalarios y fortalecer el bienestar emocional de los niños y niñas hospitalizados.

Durante la actividad fueron develados los primeros murales terapéuticos realizados dentro de un centro de salud, como parte de un programa que pretende transformar el entorno hospitalario en un espacio más acogedor, seguro y estimulante para los pacientes pediátricos.

La directora general del hospital, Yakaira García Peralta, destacó la importancia de integrar iniciativas que atiendan no solo la condición clínica de los pacientes, sino también su salud emocional.

"Pintar este hospital es una manera de decirles a nuestros pacientes y a sus familias que no están solos. Aquí reciben atención médica de calidad, pero también respeto, acompañamiento y un entorno pensado para su bienestar emocional", expresó la especialista.

Objetivos de la iniciativa

De su lado, la presidenta de Funanart, Ana Núñez Almonte, señaló que la iniciativa busca impactar de manera directa el bienestar de los pacientes pediátricos.

El proyecto tendrá una duración de dos años y contempla actividades de pintura mural, artes visuales, literatura, charlas sobre salud y bienestar adaptadas a la niñez, además de presentaciones de artes escénicas y música.