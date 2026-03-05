Salud Pública reporta baja en malaria, leptospirosis y dengue en las primeras siete semanas de 2026

Los jóvenes de 10 a 19 años suelen ser los más afectados por dengue, según informa el Ministerio de Salud Pública. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Durante la Semana Epidemiológica 07, el Ministerio de Salud Pública reportó tres nuevos casos de malaria, elevando el acumulado hasta la fecha de 23 casos confirmados.

Respecto a igual período en 2025, cuando se observaban 191 pacientes positivos, la incidencia acumulada pasó de 13.20 a 1.55 por cada 100,000 habitantes.

Hasta el 21 de febrero, las autoridades sanitarias no reportan muertes asociadas a esta enfermedad transmitida a través de la picadura del mosquito Anopheles.

Azua y San Juan se mantienen como los principales focos de infección.

Leptospirosis

Asimismo, a través de la Dirección de Epidemiología, Salud Pública reporta un nuevo caso de leptospirosis, tras el análisis de cuatro pacientes sospechosos. El acumulado es de 24 pacientes a la fecha, la incidencia acumulada es de 1.62, para una reducción del 22 por ciento.

San José de Ocoa (29.60 por 100,000 habitantes en casos sospechosos y 14.80 en confirmados) y Montecristi (24.66 en sospechosos y 12.33 en confirmados) presentan las incidencias acumuladas más elevadas del país.

Dengue

De dengue se confirma un caso esta semana tras recibir 23 sospechas en pacientes febriles, para un total acumulado a la fecha de 35 casos confirmados desde inicio de 2026. Los jóvenes de 10 a 19 años suelen ser los más afectados por dengue

La incidencia es de 2.36 para una reducción del 26 por ciento de los casos.

Para igual período en 2025, el acumulado era 313 sospechosos y 27 confirmados.

El registro de casos de cólera se mantiene en cero en estas primeras siete semanas del año.

Muertes maternas e infantiles

La Dirección de Epidemiología indica que no hubo reportes de muertes maternas esta semana epidemiológica. El acumulado es de 11 defunciones este año: cuatro madres dominicanas y siete haitianas.

Para igual fecha, en 2025 el acumulado era de 27 muertes: 14 embarazadas haitianas y 13 dominicanas.

En tanto, de muertes infantiles se registran 22 defunciones y un acumulado este año de 224 decesos.

Esta cantidad refleja diminución del 15 %, ya que, para la misma fecha del año 2025, se reportaron 264 defunciones.

Las provincias con mayor contribución al total acumulado son Santo Domingo (79 casos), Santiago (26) y el Distrito Nacional (17), territorios de alta densidad poblacional y elevado número de nacimientos.

Virus respiratorios

En las primeras seis semanas de 2026 se observa la continuidad de la transmisión respiratoria con un nuevo incremento en la actividad global.

Predomina el aumento de Influenza A(H3N2), acompañado por mayor presencia de A(H1N1)pdm09 y detecciones de Influenza B Victoria, adenovirus y metapneumovirus.

Aunque el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) disminuye en comparación con el pico observado en el segundo semestre de 2025, no desaparece completamente, manteniendo su circulación viral.

Las autoridades reportaron 23 pacientes con Infección Respiratoria Aguda (IRAG).