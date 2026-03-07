Cada día de enero, al menos dos menores de 15 años dieron a luz en hospitales públicos

Que dos de los tres primeros nacimientos de 2026 fueran de madres adolescentes marcó una tendencia que se mantuvo durante todo el mes de enero, y es que el Día Internacional de la Mujer encuentra a la República Dominicana con el balance de que al menos dos menores de 15 años dieron a luz cada 24 horas durante los primeros 31 días del año.

En enero de 2026 se registraron en la red de centros públicos 69 partos de jóvenes por debajo de los 15 años, de acuerdo con los datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess).

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la cifra se mantuvo prácticamente igual, con una diferencia de seis casos con respecto a enero de 2025.

Si se calcula las gestantes entre 15 y 19 años que dieron a luz en los hospitales dominicanos durante el primer mes del año, el balance alcanza los 1,217 partos, lo que representa hasta 39 alumbramientos en promedio diariamente.

A pesar de la alarmante situación, esta magnitud de nacimientos presentó una disminución del 17 % con respecto al período analizado el año anterior.

Los datos históricos muestran avances en el tema; sin embargo, el país aún se mantiene detrás de la media regional, según organismos internacionales. Entre 2020 y 2026 se registraron 553 partos en menores de 15 años y 12,649 en jóvenes de 15 a 19 durante el mes de enero, de acuerdo con el Riess.

Los años más críticos dentro de esta serie fueron 2020 y 2022, cuando se registraron 111 y 94 partos en menores de 15 años, respectivamente, además de más de 2,000 nacimientos en adolescentes mayores.

Un indicador de violencia que se perpetúa por falta de educación sexual

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que los embarazos en menores de edad deben ser entendidos como un indicador de la desigualdad y violencia que persiste en la sociedad dominicana.

"Cada embarazo en una niña menor de de edad, debe de ser visto como una alerta. No estamos hablando solo de estadísticas; estamos hablando de niñas que deberían estar en la escuela, soñando, construyendo su proyecto de vida; y lamentablemente, terminan enfrentando una maternidad a destiempo, muchas veces vinculada a violencia sexual o a relaciones desiguales", expresó.

Adolescentes embarazadas en un hospital de República Dominicana, a la espera de ser atendidas. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres (ISM) y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, consideró que el embarazo adolescente continúa siendo un flagelo importante en la nación, debido a la falta de educación sexual en el sistema educativo.

"Gobierno tras gobierno no han podido pactar para que la educación sexual se dé en las escuelas... Se hace vital en el país que se aborde la prevención del embarazo en adolescentes desde el sistema educativo nacional", sostuvo.

1,217 Los partos de jóvenes entre 15 y 19 años que se registraron en hospitales dominicanos durante el mes de enero de 2026.

Reyes afirmó que, aunque se trata de un tema de preocupación nacional, en los últimos años se han logrado avances importantes en la reducción del embarazo adolescente.

Recordó que durante la última rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader informó que los embarazos en adolescentes pasaron de 27,476 casos reportados en 2021 a cerca de 11,961 en 2025, lo que se traduce en una reducción de un 56.5 %.

La funcionaria destacó que se requiere educación sexual para las adolescentes como política de Estado. Sin embargo, resaltó que detrás de estos avances existe una maquinaria institucional que incluye políticas públicas focalizadas, lideradas por la primera dama, Raquel Arbaje; articulación interinstitucional; presupuestos orientados a resultados y acompañamiento por parte de cooperaciones internacionales.

"Tenemos que reconocer que pese a ese hito país, todavía persisten las uniones tempranas, la violencia sexual y el embarazo en niñas, que siguen limitando el desarrollo de muchas adolescentes", agregó.

Por otro lado, la exministra de la Mujer señaló que la realidad en el país no ha variado significativamente en los últimos años, ya que todavía se registran embarazos en niñas desde temprana edad, especialmente en sectores vulnerables.

"Las niñas quedan embarazadas en la República Dominicana desde los 11 y 12 años y si tú vas a los barrios, te vas a dar cuenta de la cantidad de muchachas adolescentes que están embarazadas. Y, lamentablemente, van a salir embarazadas porque es un tema que no se ha abordado con educación sexual", manifestó.

A juicio de Camilo, el problema responde a una deuda histórica del Estado dominicano, que —según explicó— no ha logrado establecer un acuerdo político y social para incorporar la educación sexual en las escuelas.

Avances y desafíos para las mujeres

Para ambas líderes de opinión y dirigentes de organizaciones políticas, el Día Internacional de la Mujer encuentra a la República Dominicana en un momento de avances, pero también con importantes desafíos por delante.

En materia política, ambas subrayan el aumento de mujeres electas en las pasadas elecciones. Tras los comicios de 2024, la matrícula de diputadas aumentó considerablemente y las mujeres ocupan el 33.3 % de los escaños del Congreso Nacional, la cifra más alta en la historia del país. También mencionaron el crecimiento de la presencia femenina en el sistema educativo y en el sector empresarial.

Reyes valoró que:

Según el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial, la República Dominicana avanzó 21 posiciones en el ranking global, reflejando progresos en participación política , igualdad, educación y oportunidades económicas para las mujeres.

del Foro Económico Mundial, la República Dominicana avanzó 21 posiciones en el ranking global, reflejando progresos en , igualdad, educación y oportunidades económicas para las mujeres. En el ámbito de la autonomía económica , el país ha fortalecido la capacitación laboral femenina , considerando que más del 65 % de las personas egresadas de programas de formación técnica son mujeres, lo que significa cerca de 700,000 dominicanas capacitadas para integrarse al mercado laboral.

, el país ha fortalecido la , considerando que más del 65 % de las personas egresadas de programas de formación técnica son mujeres, lo que significa cerca de capacitadas para integrarse al mercado laboral. Solo en 2025, el sistema de atención brindó casi 100,000 servicios a mujeres en situación de violencia, incluyendo asesoría legal, atención psicológica y protección en casas de acogida.

Entre los desafíos pendientes, Camilo mencionó la brecha salarial entre hombres y mujeres, la alta presencia femenina en el sector informal y las limitaciones laborales que enfrentan las trabajadoras domésticas.

Asimismo, sostuvo que todavía falta mayor empoderamiento político y financiamiento para las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo. "En todos los partidos hay mujeres que pueden ser presidenciables. Ese techo todavía hay que romperlo", expresó.

La actual ministra de la Mujer coincidió en que todavía persisten importantes brechas salariales, desigualdades en el acceso al empleo formal y la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que el compromiso del Estado y de la sociedad debe seguir siendo firme.

Según el informe Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe de la Cepal, l a desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas y se expresa, entre otros aspectos, en la limitada autonomía económica; establecen que una de cada cuatro mujeres en la región no cuenta con ingresos propios.

El documento también destaca la alarmante situación de que en América Latina y el Caribe entre el 17 % y el 28 % de las adolescentes de 15 a 19 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

Camilo alertó sobre los problemas que enfrenta el país en materia de salud pública para las mujeres, particularmente en relación con la vulnerabilidad frente a fenómenos como la mortalidad materna y las infecciones de transmisión sexual entre la población joven, incluyendo el virus del papiloma humano (VPH).

Para tener una idea, hasta el 21 de febrero de este año el último Boletín Epidemiológico contabilizó 11 muertes maternas correspondientes a cuatro dominicanas y siete haitianas. Sorprendentemente, esto representa una reducción, ya que para ese mismo período en 2025 se registraban 27 decesos por esta causa.

La líder opositora también abogó por fortalecer el emprendimiento femenino mediante un mayor acceso al financiamiento y créditos de mayor escala.

"Las mujeres han demostrado que son buenas pagadoras. Lo que necesitamos es acceso a más financiamiento para que puedan desarrollar negocios más grandes", manifestó.

