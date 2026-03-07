A pesar de los avances en nuevas tecnologías y formulación de moléculas, República Dominicana continúa enfrentando desafíos para lograr diagnósticos oportunos y ampliar el acceso a terapias innovadoras para cánceres ginecológicos, especialmente los de ovario y endometrio.

Durante un encuentro multidisciplinario, coordinado por el oncólogo panameño Omar Castillo, sociedades médicas y expertos en oncología discutieron la situación actual de estas enfermedades y la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sistema de salud, la seguridad social y los especialistas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, oncólogos, hematólogos y genetistas señalaron que abordar los cánceres ginecológicos debe ser una prioridad de salud pública, especialmente en un país donde más de la mitad de los hogares tienen a una mujer como jefa de familia.

Juan Manuel Pérez, presidente de la Fundación Un Amigo Como Tú, destacó que, datos del observatorio global de cáncer Global Cancer Observatory (Globocan) estiman que en el país se diagnostican anualmente alrededor de 167 casos de cáncer de ovario y más de 209 de cáncer de endometrio.

"La mayoría de los casos de cáncer de ovario y endometrio se detectan en etapas avanzadas debido a que sus síntomas suelen confundirse con otras patologías", aseguró.

Aproximadamente, ocho de cada diez pacientes llegan al sistema de salud en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de tratamiento oportuno.

Entre los factores de riesgo asociados al cáncer de ovario y de endometrio se encuentran la obesidad, la diabetes y otros problemas relacionados con el estilo de vida.

Asimismo, Pérez recordó que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo "es la única alternativa para los pacientes tener acceso a moléculas innovadoras".

Solicitó hacer una revisión por parte de las autoridades de salud para incluir medicamentos que realmente eleven la calidad de vida de los pacientes sin cuestionar tanto el costo de los mismos.

"Nuestro llamado es que puedan tomar las decisiones de inclusión o de exclusión de una molécula dentro del programa basado en la evidencia de qué tratamientos están siendo más efectivos para el paciente y no sobre una decisión simplemente basada en el costo, en lo que salga más barato. Sabemos que en medicina lo más barato no necesariamente es lo mejor", comentó.

Señales de alerta y diagnóstico temprano

La directora médica para el área oncológica de la farmacéutica GSK, Jordana Zalcman, explicó que en el caso del cáncer de endometrio existe una señal de alerta clara: el sangrado vaginal en mujeres que ya han pasado la menopausia.

"Cuando una mujer ha perdido su periodo menstrual y vuelven a aparecer sangramientos, hay que consultar al médico. No necesariamente eso va a ser cáncer, pero es una señal que nos permite sospechar la presencia de la enfermedad", indicó.

La especialista destacó que cuando el cáncer de endometrio se detecta en etapas tempranas puede ser totalmente tratable.

Medicina personalizada y perfiles biomoleculares

La oncóloga Naly Cruz, presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, destacó que el tratamiento del cáncer ha evolucionado hacia modelos personalizados basados en el perfil biológico de cada paciente.

"Hoy por hoy, el tratamiento oncológico es personalizado, un traje a la medida", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/07032026-conferencia-sobre-cancer-de-ovario-y-endometrio-samil-mateo-dominici20-f91108de.jpg La doctora Naly Cruz. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Según explicó, los perfiles biomoleculares permiten determinar qué terapias necesita cada paciente y evitar tratamientos innecesarios.

Como ejemplo citó que anteriormente todas las pacientes con estadio II de cáncer de endometrio recibían radioterapia, mientras que actualmente algunos casos con mutaciones específicas pueden evitar ese tratamiento debido a su mejor pronóstico.

Falta de datos nacionales sobre cáncer

Otro de los temas que generó preocupación entre los especialistas fue la ausencia de un Registro Nacional de Tumores, lo que dificulta conocer la magnitud real del cáncer en el país.

Cruz explicó que actualmente solo existen registros hospitalarios y que un mismo paciente puede aparecer varias veces en las estadísticas porque busca atención en distintos centros de salud.

"Muchas veces tenemos duplicidad de casos porque el paciente oncológico busca varias opiniones y pasa por diferentes instituciones", indicó.

La especialista propuso que los casos de cáncer sean reportados desde los departamentos de patología al Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana para crear una base de datos única.

En respuesta, Yocastia de Jesús, pasada directora de Alto Costo del Ministerio de Salud, adelantó que ya se recopiló data en cinco hospitales priorizados para iniciar con cáncer de mama los casos a contabilizar en el Registro Nacional de Tumores.

"Vamos a hacer un análisis retrospectivo de los últimos cinco años para poder lanzar este año esa parte, en noviembre, más o menos", dijo.