El director del SNS felicita a mujeres dominicanas por su labor en el sistema de salud

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón (c), posando junto a enfermeras de un centro médico, a propósito del Día Internacional de la mujer. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, felicitó a todas las mujeres dominicanas al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, y resaltó el sacrificio, la vocación y la entrega de quienes cada día trabajan para cuidar la salud del pueblo dominicano.

Landrón destacó que las mujeres constituyen una fuerza vital dentro del sistema sanitario nacional, al desempeñar roles fundamentales que permiten el funcionamiento eficiente de hospitales, centros de diagnóstico y centros de primer nivel en todo el territorio nacional.

"Este 8 de marzo quiero expresar mi más sincera felicitación y reconocimiento a todas las mujeres dominicanas, especialmente a esas enfermeras, doctoras y colaboradoras del sector salud que se levantan cada día con vocación de servicio para cumplir con su deber y cuidar la vida de nuestra gente", expresó el titular del SNS.

El funcionario subrayó que el compromiso, la sensibilidad y el profesionalismo de las mujeres han sido determinantes para fortalecer la calidad de los servicios de salud en el país, convirtiéndose en ejemplo de responsabilidad, humanismo y entrega.

Reconocimiento a las trabajadoras de salud

Asimismo, resaltó el papel que desempeñan no solo las médicas y enfermeras, sino también el personal administrativo y de apoyo, incluyendo a quienes trabajan en labores de mantenimiento y servicios generales, cuyo esfuerzo contribuye al buen funcionamiento de los centros de salud.

"El sistema de salud dominicano cuenta con miles de mujeres valiosas que día tras día entregan lo mejor de sí para servir a la población. Desde la doctora hasta la conserje que mantiene nuestros hospitales en orden, todas merecen hoy nuestro respeto, reconocimiento y admiración", afirmó Landrón.

Compromiso con el personal de salud

El director del SNS reiteró que fortalecer el sistema sanitario también implica reconocer y valorar el trabajo del personal humano que lo sostiene, y destacó que las mujeres representan una parte esencial de ese esfuerzo colectivo.

Finalmente, Julio Landrón manifestó sentirse profundamente orgulloso del trabajo que realizan las mujeres dominicanas, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que dignifiquen al personal de salud y garanticen servicios cada vez más eficientes y humanos para la población.

