Salud Pública incorporará al esquema nacional la vacuna nonavalente contra el VPH

El VPH es responsable de causar la mayoría de las verrugas genitales y cánceres de cuello uterino, vulva, vagina y ano. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

A partir de este próximo miércoles 11 de marzo, el Ministerio de Salud Pública incorporará al Esquema Nacional de Vacunación una vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) nonavalente, que protege contra nueve tipos de este virus: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

El lanzamiento oficial se realizará en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes (antiguo Santo Socorro).

La vacuna será aplicada a los niños y niñas en edades de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

Una sola dosis

Los menores serán inoculados de manera gratuita, a través de las 40 Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y en los más de 1,400 centros de vacunación localizados en todo el territorio nacional.

Con esta actualización, el esquema será de una sola dosis, salvo en aquellos casos donde los niños y niñas estén inmunocomprometidos a quienes se les podría aplicar dos dosis.

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Salud explicó que, anteriormente, el esquema de vacunación incluía una vacuna tetravalente que protege contra cuatro principales tipos de papiloma humano (6, 11, 16 y 18), responsables de la mayoría de las verrugas genitales y cánceres de cuello uterino, vulva, vagina y ano

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa más frecuente de esta enfermedad en la población femenina dominicana.

"La incorporación de esta vacuna mantiene la protección frente a estos tipos de cánceres y amplía la cobertura para proteger contra cinco tipos adicionales del virus, contribuyendo a una prevención más amplia contra el desarrollo de este cáncer", destaca el texto.