El CNSS niega resolución que obligue compra de medicamentos a través de Alto Costo

El CNSS indicó que no se han aprobado modificaciones con nuevos requisitos o cambios en el proceso de acceso a medicamentos de alto costo. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aclaró este martes que no existe ninguna resolución que establezca la compra obligatoria de medicamentos de alto costo por parte de los afiliados a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) del Ministerio de Salud Pública.

El CNSS precisó que, actualmente, la Comisión Permanente de Salud se encuentra en proceso de análisis de la Resolución No. 625-04, a solicitud de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), con el objetivo de evaluar distintos aspectos relacionados con el acceso y la adquisición de medicamentos de alto costo.

La DIDA realizó dicha solicitud con el propósito de que se tome en cuenta la compra de medicamentos, considerando la posibilidad de realizar adquisiciones conjuntas de estos insumos a través de la Damac, a fin de optimizar los procesos y garantizar un mejor acceso.

El CNSS reiteró que hasta el momento no se ha aprobado modificación alguna que establezca nuevos requisitos o cambios en el proceso de acceso a medicamentos de alto costo para los pacientes.

El ente rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), durante el proceso de análisis técnico, ha realizado reuniones con distintos actores del sector salud, incluyendo las sociedades médicas, con el propósito de conocer sus consideraciones y aportes en torno al tema.

En otro orden, "respecto a la Carta de No Cobertura, es importante precisar que este documento forma parte de los procedimientos habituales dentro del sistema cuando un afiliado ha agotado la cobertura correspondiente en su seguro de salud, a fin de que pueda iniciar el proceso de evaluación para el acceso a medicamentos a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Estado", indicó a través de una nota de prensa.

En ese contexto, el rol de la Damac se concibe como complementario y no sustitutivo del aseguramiento en salud.

La entidad insistió en que "el análisis que actualmente se realiza se orienta a evaluar mecanismos que permitan mejorar la articulación entre las distintas instancias del sistema, procurando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la gestión y sobre todo, acceso a medicamentos de alto costo, siempre en resguardo del derecho a la salud y la continuidad de los tratamientos de los pacientes".

Respuesta a la Sociedad de Oncología

Estas declaraciones se producen en respuesta a la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom), que advirtió que en el CNSS estaría atentando contra la salud de los pacientes con cáncer y otras patologías crónicas.

La entidad explicó que la posible modificación de la resolución 553-02 obligaría a los pacientes a obtener una Carta de No Cobertura, documento que tendría que ser emitido por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), como requisito para acceder a la compra de medicamentos de alto costo.

De acuerdo con Sodom, este nuevo requisito "sumaría burocracia innecesaria y podría afectar el acceso oportuno a tratamientos, reduciendo el tiempo disponible para que los pacientes reciban sus medicamentos".

La organización también expresó preocupación porque la Damac y la DIDA, a su juicio, no cuentan con la estructura legal ni financiera para asumir el control de la venta de estos fármacos.

Consideró, además, que la resolución que se pretende aprobar en el CNSS sería arbitraria, al no establecer regulaciones claras ni plazos que garanticen la protección de los pacientes. En ese sentido, advirtió que imponer esta obligación sin salvaguardas podría vulnerar derechos fundamentales relacionados con la vida y la salud.