Aumentos salariales, mejoras en las condiciones laborales y el remozamiento de más de 100 Farmacias del Pueblo son algunas de las exigencias que este martes hizo la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD) a las autoridades del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Yagreysy Pérez, presidenta de la AFD, advirtió que las actuales condiciones de trabajo afectan tanto a los profesionales del área como la calidad del servicio que recibe la población.

Entre los principales reclamos, demandó un reajuste salarial significativo para los farmacéuticos que laboran en Promese/Cal, en especial para los supervisores licenciados en Farmacia, quienes, según indicaron, llevan más de 15 años sin aumento y actualmente perciben alrededor de RD$26,000 mensuales.

"Salario insuficiente ante la inflación y responsabilidades asumidas. En 2023 hubo un acercamiento para elevar los salarios a RD$60,000, pero seguimos en la espera", destacó Pérez.

A esta situación se suma la suspensión de la asignación de combustible para los supervisores desde diciembre de 2025, lo que, de acuerdo con el gremio, afecta su movilidad y la capacidad de realizar labores de supervisión en distintas localidades.

La asociación también solicitó el cambio de designación para auxiliares que ya concluyeron su carrera universitaria en farmacia, pero que continúan ocupando puestos de menor rango a pesar de desempeñar funciones propias de un profesional.

En ese sentido, la organización pidió una reunión urgente con el director de Promese/Cal, José Luis López Pérez, para discutir estas irregularidades.

"No es la primera vez que se ha realizado un llamado al diálogo para manifestar inconformidades ante varias situaciones que perjudican al sector y a los profesionales", agregó Pérez.

Del mismo modo, la AFD solicitó la reconsideración en la designación en la Dirección Técnica Farmacéutica, al asegurar que el puesto requiere formación académica en Licenciatura en Farmacia por el manejo del lenguaje técnico y las responsabilidades propias del cargo y no un profesional en Contabilidad que ocupa el cargo en la actualidad, "violando expresamente el perfil de la posición".

En otro orden, el gremio reclamó la implementación efectiva del pago por antigüedad, como reconocimiento a los años de servicio de los farmacéuticos dentro de la institución.

Remozamiento de las Farmacias del Pueblo

Otra de las demandas planteadas es el remozamiento urgente de más de 100 Farmacias del Pueblo a lo largo de toda la geografía nacional, donde existen problemas de filtraciones, deterioro del mobiliario, falta de inversores y de aire acondicionado.

"Esto permitiría garantizar la estabilidad térmica y la eficacia de los medicamentos sensibles a la temperatura", puntualizó.

"En muchas de estas farmacias, el personal tiene que sentarse hasta en huacales porque no hay ni siquiera mobiliario, una silla cómoda para sentarse, muchas de estas no presentan un sistema digital para expender estos medicamentos. No es solamente colocar el aire, sino darle mantenimiento", agregó.

Demanda de medicamentos

Pérez recordó que dentro de las Farmacias del Pueblo existe un alto nivel de demandas de medicamentos, siendo los antigripales, analgésicos, antihipertensivos y antibióticos los más solicitados.

"Promese/Cal está en un proceso de licitación en estos momentos, sin embargo, queremos tener ese acercamiento con el director para que socialicemos en qué momento ese desabastecimiento percibido por la población ya sería subsanado", dijo.

La organización advirtió que, de no recibir una respuesta en el corto plazo por parte de las autoridades de Promese/Cal, podrían iniciar un plan de lucha hasta que sus solicitudes sean atendidas.