La vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano ya está incorporada al esquema nacional

La vacuna Nonavalente protege contra nueve tipos de Virus del Papiloma Humano, ampliando la prevención del cáncer cervicouterino. ( FUENTE EXTERNA )

La vacuna Nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) ya forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, ofreciendo a niños y niñas de 9 a 14 años una protección más amplia contra este virus y el cáncer cervicouterino.

La vacuna protege contra nueve tipos de VPH (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58) y será aplicada de manera gratuita en las 40 Direcciones Provinciales de Salud y en más de 1,400 centros de vacunación a nivel nacional, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Salud.

En casos de menores inmunocomprometidos se les podría aplicar dos dosis.

Este miércoles, durante el lanzamiento en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que esta actualización del esquema representa un paso decisivo para proteger la salud de la población infantil y garantizar un futuro más saludable.

Atallah destacó que cada nuevo cambio que se realiza en el esquema nacional es un hito en la salud de los dominicanos, lo que posiciona al país como referente en inmunización protección de la salud.

Países que han incorporado la vacuna

De su lado, Alba María Ropero Álvarez, representante de la OPS/OMS en el país, resaltó que solo siete países en la región de las Américas, incluidos Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos, han incorporado esta vacuna de última generación.

"Hoy República Dominicana se une a este selecto grupo de países que han adoptado esta vacuna de última generación para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la protección contra el VPH", expresó Ropero.

Precisó que, en la región de las Américas, la mayoría de los países (27 de 40) aún utilizan la vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Indicó que el país avanza rápidamente en la vacunación contra el cáncer de cérvix, adoptando la vacuna nonavalente, que protege más del 90 % de los casos y manifestó que es un gran logro en la salud pública que requiere educación y colaboración interinstitucional.

La doctora Yakaira García, directora del Hospital Dr. José Manuel Rodríguez, señaló que la integración de la vacuna amplía la cobertura preventiva frente al VPH, superando la protección que ofrecía la vacuna tetravalente anterior.

Anteriormente, el esquema de vacunación incluía la vacuna tetravalente, que protege contra 4 tipos de VPH incluido los tipos 16 y 18, principales responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino en la población femenina.

El programa busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a herramientas efectivas de prevención, bajo el lema "La salud es una prioridad para proteger tu futuro" .