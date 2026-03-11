Seis años del Covid-19: pandemia que desequilibró el mundo y redefinió la sociedad

A principios de diciembre de 2019 varios doctores de la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei en China, detectaron un brote de casos de un tipo de neumonía desconocida hasta el momento por la comunidad médica, la cual se convertiría en la primera pandemia del siglo y sacuduría al mundo llevándolo al colapso en todos los ámbitos.

El nuevo virus se expandió con facilidad por la ciudad asiática, y para el 31 de diciembre el Gobierno chino informó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la existencia de la nueva enfermedad, provocada por el virus SARS-CoV-2, que fue llamada posteriormente como COVID-19. El número fue colocado por el año de su aparición.

Existe la teoría de que el virus se transmitió de animales a hombres, en mercados de mariscos y animales vivos de Wuhan, siendo el murciélago señalado como el primer foco de contagio. Otras teorías plantean que el virus se propagó de forma accidental en un laboratorio. La comunidad científica no logró llegar a un consenso.

Noticiarios y medios de comunicaciones a nivel global se hicieron eco de videos de personas desvanecerse en las calles y hospitales abarrotados de casos.

El 11 de enero se registró la primera muerte del virus, el cual presentaba todo un cóctel de sintomatologías, desde fiebre, tos seca, fatiga, dolor de garganta, pérdida de los sentidos del olfato y gusto, congestión nasal, dolor de cabeza, entre otros.

El aumento de números de fallecidos subió como pólvora, y en este momento Wuhan, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China, ganó notoriedad a nivel mundial, y no por su historia, sus museos, o por bonanza económica, sino por convertirse en el epicentro de una afección respiratoria que traspasaría fronteras, y retaría gobiernos en todo el mundo.

El 13 de enero de 2020 el coronavirus inició un viaje, y no de 80 días, alrededor de todo el mundo, con una primera parada en Tailandia, país donde se reportó el primer caso confirmado del virus fuera de China, cuando una viajera procedente de Wuhan dio positivo, en la ciudad de Bangkok.

Pandemia mundial

Más adelante, comenzaron a reportarse casos en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Singapur, Francia, Australia, Canadá, Alemania... y el 30 de enero de 2020, lo que ya era una epidemia fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo del mismo año, el entonces director general de la organización, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el COVID-19 como una pandemia mundial.

La OMS precisó que, hasta la fecha, se han reportado 704,753,890 casos de la enfermedad y más de siete millones de personas han perdido la vida.

De acuerdo a datos de Worldometers, los países con más muertes reportadas por la pandemia desde el 2020 fueron:

Estados Unidos, más de 1,100,000 muertes

Brasil, más de 700,000 muertes

India con más de 500,000 fallecidos

Rusia, más de 400,000

Francia, Italia y Reino Unidos que reportaron entre 160,000 y 230,000 muertos.

El coronavirus en el país

El primer caso confirmado de COVID-19 en la República Dominicana se reportó el uno de marzo de 2020, diez días antes de que la OMS declarara la enfermedad como una pandemia mundial.

De acuerdo a informaciones del Ministerio de Salud Pública, un turista italiano, de 62 años, que había llegado al país el 22 de febrero, presentó síntomas de la afección, confirmándose el primer caso de coronavirus en el Caribe.

Claudio Pasqualini estuvo ingresado aproximadamente 54 días en aislamiento en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara, ubicado en la base aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

Pasqualini recibió el alta médica el 22 de abril de 2020, para esa fecha el Gobierno dominicano ya había declarado estado de emergencia nacional.

Mediante el decreto 134-20, Danilo Medina, entonces presidente de la República Dominicana (2020-2024), declaró estado de emergencia nacional por 25 días, para tomar medidas que permitieran evitar la expansión del virus en el territorio nacional.

[Decreto 134-20]Presidente Danilo Medina declara estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolución núm. 62-20 del 19 de marzo de 2020. pic.twitter.com/b9aJG1A32G — Rodríguez-Marchena (@RodrigMarchena) March 20, 2020

Entre las primeras medidas establecidas por el Gobierno dominicano, el primer toque de queda se estableció el 20 de marzo de 2020, limitando la circulación de personas hasta las 8:00 de la noche, cambiando los horarios de la disposición y la modalidad múltiples veces. La medida del toque de queda duró más de 300 días.

Otras disposiciones aplicadas por el Estado fueron el cierre de la frontera y la cancelación de vuelos nacionales e internacionales, la suspensión de eventos masivos y reuniones en espacios públicos, la inclusión del teletrabajo, impartir la docencia en línea, el cierre temporal de negocios no esenciales, transporte público reducido, entre otras.

Las campañas de concientización a la ciudadanía que se utilizaron fueron Quédate en casa y Vacúnate RD.

El Ministerio de Salud Pública dispuso una serie de medidas para enfrentar la crisis sanitaria, entre estas: el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos y mantener distancias de dos metros entre las personas, así como el uso de alcohol y manitas limpias, presentar tarjetas de vacunación en las instituciones y empresas.

Vacunación

El país inició el plan de vacunación contra el Covid el 19 en febrero de 2021, aplicando la primera dosis de vacuna Sinovac- CoronaVac. Posteriormente, se implementaron las vacunas Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine y Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine.

No fue hasta el 9 de agosto de 2021 que inició el proceso de desescalada gradual del toque de queda, mediante el decreto 477-21, en el primer mandato del presidente Luis Abinader, en la provincia La Altagracia y el Distrito Nacional, demarcaciones que tenían más del 70 % de la población vacunada contra el Sars-COV-2.

A 2026 se reportaron 678,638 contagios, y más de cuatro mil fallecimientos en el país.

De acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 07 de 2026 de la Dirección de Epidemiología (Diepi), no hay reportes de casos positivos de la enfermedad en el país en la actualidad.

Consecuencias socioeconómicas de la pandemia

El 5 de mayo de 2023 la OMS anunció el fin de la emergencia sanitaria mundial, que generó un fuerte impacto socioeconómico en República Dominicana, y a nivel global, con la caída del turismo, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo, entre otros.

Conforme datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), solo en 2020, el país registró pérdidas económicas de aproximadamente US$18,400 millones, el producto interno bruto cayó 6.7, y se perdieron alrededor de 359,000 empleos.

Así mismo, con el encierro, el distanciamiento y la muerte que tocó a toda la ciudadanía de distintas maneras, se incrementaron los problemas de salud mental como la ansiedad, el estrés, traumas por el duelo y la depresión.

La pandemia del coronavirus cambió la forma de trabajar, con la inclusión del teletrabajo; un mayor uso de herramientas digitales para la educación y el trabajo, un aumento de las compras digitales; y como enseñanza poner mayor atención al cuidado de la salud personal, el sistema de salud de los países.