Salud Pública actualiza esquema de vacunación e inicia aplicación de vacuna nonavalente contra VPH

La doctora Luchy Vargas vacuna a una adolescente con la nueva vacuna contra el VPH. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública realizó este miércoles el acto oficial de la introducción de la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual quedó incorporada al Esquema Nacional de Vacunación.

Esta vacuna protege contra nueve tipos del virus del papiloma (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58), y le será aplicada a los niños y niñas en edades de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

La actualización del esquema se realiza bajo el lema "La salud es una prioridad para proteger tu futuro".

Durante el lanzamiento, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó la relevancia de este biológico ya que, cerca del 90 % de los diagnósticos de cáncer cervicouterino están asociados a este virus.

“Cada año cerca de mil mujeres en nuestro país reciben un diagnóstico de cáncer cervicouterino, y de esas mil mujeres, unas 460 pierden la vida cada año, de manera continua por esta enfermedad. Es el segundo cáncer más común en mujeres después del de mama”, puntualizó.

“Estamos trabajando en la prevención de enfermedades en la población más joven del país. Nuestro compromiso es proteger la vida, fortalecer la salud preventiva y garantizar que nuestros niños y niñas cuenten con herramientas efectivas para un futuro más saludable”, agregó.

Atallah hizo un llamado motivacional a la vacunación, ya que, “la salud no es solamente responsabilidad del Estado, sino también de las personas”.

Modernización del esquema

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/whatsapp-image-2026-03-11-at-11309-pm-422be4ce.jpeg La doctora Alba Ropero. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, Alba María Ropero Álvarez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en República Dominicana, destacó la modernización del esquema de vacunación con la introducción de esta vacuna de primer nivel, la cual marca un hito en la salud de la población dominicana.

“El cáncer cervicouterino mata a cuatro mujeres cada hora en Las Américas. Es un número enorme”, afirmó.

Precisó que, en la región de las Américas, la mayoría de los países aún utilizan la vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

"Solo siete paises han incorporado la vacuna nonavalente en sus esquemas de vacunación, entre ellos Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos y hoy República Dominicana se une a este selecto grupo de países que han adoptado esta vacuna de última generación para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la protección contra el VPH", comentó Ropero.

Esta vacuna tiene una efectividad de más del 90 %.

Con esta actualización, el esquema será de una sola dosis, salvo en aquellos casos donde los niños estén inmunocomprometidos a quienes se les podría aplicar dos dosis.

Los niños, niñas y adolescentes serán inoculados de manera gratuita y estará disponible en las 40 Direcciones Provinciales de Salud y en los más de 1,400 centros de vacunación localizados en todo el territorio nacional.

Anteriormente, el esquema de vacunación incluía la vacuna tetravalente, que protege contra cuatro tipos de VPH incluido los tipos 16 y 18, principales responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino en la población femenina.

La vacuna nonavalente mantiene la protección frente a estos tipos de VPH y amplía la cobertura para proteger contra cinco tipos adicionales de virus, contribuyendo a una prevención más amplia contra el desarrollo de este cáncer.

Además de la vacuna, las autoridades sanitarias destacaron la importancia del tamizaje y el tratamiento temprano para lograr un abordaje integral.

El lanzamiento se realizó en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes, antiguo Santo Socorro.