El TSA rechaza medida cautelar de Adimars contra per cápita diferenciado

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de suspensión provisional de la Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que establece el modelo de per cápita diferenciado.

El TSA consideró que la solicitud de Adimars pretendía revocar una medida cuya interrupción pondría en riesgo el acceso a servicios de salud de millones de dominicanos, vulnerando los principios del Sistema de Seguridad Social.

De esa manera, el fallo prioriza la protección en salud de los ciudadanos, señala un comunicado de prensa.

La medida cautelar del gremio que representa a ARS Futuro, ARS GMA, ARS Meta Salud, ARS YUNEN, ARS Renacer, ARS CMD, entre otras buscaba impedir el cumplimiento total e íntegro de la normativa que dispone la implementación de un per cápita diferenciado por edad y sexo para la redistribución de los recursos del Seguro Familiar de Salud en el Régimen Contributivo.

Nuevos medicamentos

Además, la Resolución 624-02 del CNSS incluye la cobertura de más de 40 nuevos medicamentos en el Catálogo del Plan Básico de Salud (PBS), antirretrovirales para VIH y Hepatitis, tratamientos para la tuberculosis, cirugías para reducción de senos, entre otros procedimientos que necesita la población.

Te puede interesar Farmacard retira medida cautelar en contra la decisión de la DGCP que anuló su contrato con Senasa

Ante esta situación, el órgano contencioso negó la solicitud cautelar de Adimars, al insistir que el interés particular no puede prevalecer sobre la protección del interés general.

La Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) ha fundamentado su oposición al per cápita diferenciado argumentando la supuesta quiebra de las ARS que pertenecen al gremio. Sin embargo, este esquema de redistribución de recursos busca mantener el equilibrio y sostenibilidad del sistema asegurando la atención oportuna y beneficios en salud de los afiliados.

Durante el proceso intervinieron la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Administradora de Riesgos de Salud del Colegio Médico Dominicano (ARS CMD), la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), entre otros.