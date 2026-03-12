Salud Pública exhorta a centros que atienden a personas con autismo a cumplir protocolo oficial

El Ministerio de Salud Pública exhortó este jueves a los prestadores de servicios de salud que brindan atención a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista a cumplir de manera estricta con el protocolo oficial establecido para su atención, con el fin de garantizar servicios integrales, seguros y ajustados a los estándares clínicos aprobados por la autoridad sanitaria.

La institución indicó que dicho protocolo debe aplicarse conforme a la normativa sanitaria nacional vigente, de modo que la atención a pacientes con autismo se realice bajo criterios clínicos establecidos y dentro del marco regulatorio del sistema de salud.

La exhortación forma parte de las informaciones ofrecidas por la entidad tras una verificación técnica realizada al consultorio del doctor José Ernesto Fadul Fadul, ubicado en el Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, en la provincia de Santiago, detalla un comunicado.

La evaluación se llevó a cabo como parte de los procesos institucionales de supervisión y garantía de la calidad de los servicios de salud, luego de informaciones circuladas en medios de comunicación.

El levantamiento técnico fue realizado por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud y la Dirección de Monitoreo del Viceministerio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud No. 42-01 y el Reglamento No. 1138-03 sobre habilitación de establecimientos y servicios de salud.

Inspección a clínica donde trabaja el doctor Fadul

Durante la inspección se verificó que Fadul Fadul figura en el dosier de habilitación del Instituto Materno Infantil San Martín de Porres, código A013862, como médico internista, con habilitación vigente hasta el año 2030.

Asimismo, aparece en el dossier del Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, código A05775, también como médico internista, el cual se encuentra en proceso de renovación de habilitación.

El informe técnico también establece la necesidad de delimitar el alcance del ejercicio profesional en la atención de pacientes pediátricos, instando a que estos casos sean manejados bajo coordinación formal con especialistas en pediatría, psicólogos, neurólogos y psiquiatras mediante el sistema correspondiente de interconsultas, a fin de garantizar un abordaje integral y conforme a los protocolos establecidos para la atención de menores de edad.

Asimismo, se instó a gestionar una licencia de habilitación independiente conforme al Reglamento No. 1138-03.

De igual forma, la Dirección de Vigilancia Sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) realizó una visita de inspección el 6 de marzo de 2026 al consultorio del referido profesional, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley General de Salud No. 42-01 y el Decreto No. 246-06.

La entidad informó que actualmente se encuentra en proceso de consolidar el informe técnico correspondiente, el cual incluirá los resultados de laboratorio, los hallazgos derivados del proceso de verificación y las recomendaciones pertinentes.

En caso de confirmarse irregularidades que pudieran constituir indicios de infracciones vinculadas a la introducción o circulación de productos regulados al margen de las disposiciones legales vigentes, se procederá conforme a las normativas correspondientes.

El proceso de evaluación incluyó dos visitas técnicas: una realizada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud en coordinación con la habilitación regional norte, y otra por un equipo del nivel central de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios y Establecimientos de Salud.

Durante las visitas se evaluaron los estándares de calidad de la prestación de servicios del establecimiento en sentido general, constatándose que el doctor Fadul figura dentro del dosier de habilitación de centros médicos donde ejerce como médico internista.

Seguimiento

Las autoridades sanitarias indicaron que se dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe técnico, incluyendo la gestión de la habilitación individual del consultorio y la adecuación de los procesos de atención conforme a la normativa vigente.

El Ministerio reiteró que continuará realizando las labores de supervisión y acompañamiento necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares regulatorios que rigen el sistema de salud en la República Dominicana.