Expertos alertan en Funglode sobre impacto social y adicciones en la salud mental

Panel celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) ( FUENTE EXTERNA )

Durante un panel celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), especialistas adviertieron que los factores sociales, la violencia, el consumo de sustancias y la falta de servicios especializados inciden de forma directa en la salud mental de la población dominicana.

En el encuentro participaron la psicóloga Angelina Sosa, el psicólogo Eddy Paulino y el psiquiatra Carlos de los Ángeles, con la moderación del doctor Héctor Eusebio, quienes analizaron los principales retos que enfrenta el país en materia de salud mental y el papel de las políticas públicas para abordarlos.

Al iniciar el panel, Eusebio reconoció que el propio sector mantiene posiciones encontradas sobre el rumbo que debe tomar el sistema de atención.

"Debemos admitir que todavía hay enfrentamientos fuertes entre los profesionales de la salud mental sobre lo que debemos hacer en el presente para el futuro de la salud mental en nuestro país", afirmó. También mencionó que algunos especialistas plantean reabrir hospitales psiquiátricos, una propuesta que calificó como "una herejía enorme".

La psicóloga y profesora universitaria Angelina Sosa durante su exposición, explicó que la evidencia científica muestra que los factores sociales influyen de manera decisiva en el bienestar psicológico de las personas.

Recordó que, tras la pandemia, "una de cada siete personas, alrededor de un millón cien mil habitantes en todo el mundo, vivía ya con un trastorno mental", y advirtió que el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Sosa sostuvo que los problemas estructurales del país también tienen un impacto directo en la salud mental de la población.

"En la República Dominicana, diversos problemas sociales estructurales como los accidentes de tránsito, el problema del tráfico que vivimos en el día a día, el consumo de drogas, las violencias en las distintas manifestaciones y la inseguridad ciudadana representan estresores psicosociales de alto impacto en la salud de la población", afirmó Sosa.

La especialista también cuestionó el enfoque predominante en los sistemas de salud, que prioriza el tratamiento clínico por encima de la prevención.

Retos para el sistema de salud mental

"Si queremos realmente transformar la política de salud mental debemos ampliar una mirada más allá del sistema sanitario", expresó Sosa.

El psicólogo Eddy Paulino abordó otro de los problemas que inciden en la salud mental: las adicciones. Señaló que el fenómeno ha evolucionado y ya no se limita al consumo de sustancias.

Paulino indicó, cada vez son más frecuentes los casos vinculados a adicciones comportamentales, como el uso excesivo de internet, teléfonos móviles o juegos de azar, especialmente entre adolescentes.

El psicólogo también alertó sobre la proliferación de centros informales de tratamiento dirigidos por personas sin formación clínica, lo que dificulta el manejo de pacientes con trastornos psiquiátricos.

"Cuando el paciente llega con una psicosis o un trastorno ya definido, normalmente esos centros no saben qué hacer con esos pacientes", expresó.

En el panel también intervino el psiquiatra Carlos de los Ángeles, profesor de la residencia de psiquiatría, quien abordó distintos aspectos del desarrollo de la salud mental en el país y los retos del sistema de atención.

Los especialistas coincidieron en que la respuesta al problema debe incluir prevención, atención comunitaria y reducción del estigma asociado a los trastornos mentales.