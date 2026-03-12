Salud Pública reporta dos semanas consecutivas sin muertes maternas

Para igual período en 2025, las muertes maternas ascendían a 32 casos, un 65.6 % más que en este año 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Por segunda semana consecutiva, el país mantiene en cero los registros de muertes maternas de acuerdo con los datos presentados en el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 8.

Hasta el 28 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, ha reportado 11 muertes maternas: cuatro madres dominicanas y siete haitianas.

La provincia con el mayor número de casos notificados en este período es Santo Domingo, con un total de tres decesos.

Con relación a igual período en 2025, las cifras se mantienen por debajo cuando en ese entonces se contabilizaban 32 fallecimientos; una reducción de 65.6 %.

En cuanto a las muertes infantiles, las autoridades sanitarias notificaron 18 nuevos fallecimientos, elevando a 249 el total desde inicio del año.

A pesar del aumento, esta cifra se mantiene por debajo de los 303 casos que se registraban en 2025.

Otras notificaciones

La Dirección de Epidemiología reportó tres nuevos casos de dengue, con un total acumulado de 43 casos registrados este año.

La incidencia actual se coloca en 2.53, para una reducción del 35 % con respecto al pasado año.

De malaria fueron notificados seis casos. El acumulado es de 30 pacientes confirmados y la tasa de incidencia es de 1.77 casos por cada 100,000 habitantes, mostrando una reducción del 85 %.

La notificación de cólera continúa en cero este año.

De leptospirosis, se reporta un caso confirmado; el total acumulado es de 30 casos a la fecha y una incidencia de 1.77.





Virus respiratorios

En las primeras siete semanas epidemiológicas de 2026 se mantiene la transmisión de virus respiratorios con una actividad moderada, evidenciándose mayor presencia de influenza, particularmente la influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09; además, detecciones de SARS-CoV-2, adenovirus y metapneumovirus.

El Virus Sincitial Respiratorio presenta una disminución de acuerdo con los análisis de los paneles respiratorios realizados.