Uno de cada tres adultos dominicanos vive con hipertensión, advierte Salud Pública

Los riñones, órganos esenciales para filtrar toxinas, regular líquidos y mantener el equilibrio del organismo sufren daños a causa de la hipertensión. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud exhortó este jueves a cuidar la salud renal, con el objetivo de prevenir la Enfermedad Renal Crónica (ERC), padecimiento que muchas veces se torna silencioso y, al momento de ser detectado, ya se encuentra en etapa avanzada.

Este 12 de marzo se conmemora el "Día Mundial del Riñón".

El lema elegido para este año es "Salud renal para todos: cuidando a la gente, protegiendo el planeta".

En las palabras centrales del boletín epidemiológico de la semana 8, el ministro Víctor Atallah explicó que la ERC es un padecimiento progresivo que afecta a millones de personas en el mundo, caracterizado por la pérdida gradual de la función renal y que suele presentar síntomas tardíos e inespecíficos, lo que dificulta su detección oportuna.

Los riñones son órganos esenciales para filtrar toxinas, regular líquidos y mantener el equilibrio del organismo.





En 2019 se registraron más de 254,000 muertes por enfermedades renales en la Región de las Américas, por esta razón se hace un llamado a la prevención y a la adopción de hábitos saludables, los cuales influyen en un impacto positivo en la salud en general.

Enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo y obesidad influyen de manera importante en el avance de esta enfermedad crónica, causando carga de enfermedad y mortalidad.

"Uno de cada tres adultos dominicanos vive con hipertensión, una condición que, cuando no se controla adecuadamente, puede dañar progresivamente los riñones", indicó el ministro.

"Se estima que miles de dominicanos viven con enfermedad renal crónica y que varios miles requieren terapia de reemplazo renal como diálisis, lo que representa un reto importante para las familias y para el sistema de salud", agregó el cardiólogo.

ERC en RD

En República Dominicana, este padecimiento se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, que registra episodios de insuficiencia renal aguda (IRA) y la notificación individual de insuficiencia renal crónica (IRC) en estadio V.

El pasado año 2025, en el país se registró una importante reducción de 51.19 por ciento de enfermedades renales en estado V, en comparación con el año 2024.

La mayor incidencia de episodios reportados fue en Santiago con un 40 % (1,163) de los casos, seguido de Santo Domingo con un 15 % (434) y el Distrito Nacional reporta 14 % (409).

No obstante a esta reducción, Salud Pública indica que el número de casos es considerable, por lo que llama a prevenir estos padecimientos y su avance silente por medio del seguimiento médico rutinario, mediante el cual se detectan enfermedades base que pueden resultar en ERC y, por ende, en complicaciones mayores.

Atallah recomendó mantener una dieta saludable, reduciendo el consumo de sal y alimentos procesados; tomar agua suficiente; habituarse a la actividad física; controlar la presión arterial y el azúcar en sangre manteniendo niveles adecuados; limitar el consumo de alcohol y tabaco y tener precaución si se tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

Además, evitar el estrés y usar medicamentos solo bajo prescripción médica.

"La enfermedad renal no comienza en la diálisis, comienza años antes, cuando dejamos de cuidar nuestra presión, nuestra alimentación y nuestro estilo de vida", concluyó.