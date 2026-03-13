Profamilia advierte que la falta de educación sexual integral sigue siendo una deuda en RD

Al cumplir 60 años de labor en la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, Profamilia advirtió que el país aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos la falta de educación sexual integral en las escuelas con información adecuada a cada edad, un tema que considera una deuda pendiente que "cada día suma intereses".

La directora ejecutiva de la institución, Magaly Caram, señaló que este tipo de educación es clave para el desarrollo de la población joven y para prevenir problemáticas sociales vinculadas a la sexualidad.

"Para Profamilia, la educación sexual integral fomenta en las y los jóvenes el autoconocimiento, el cuidado y valoración del cuerpo, promueve actitudes apropiadas frente a la sexualidad y contribuye a detener el abuso", expresó.

Caram sostuvo que promover la conciencia crítica sobre el cuerpo y garantizar que la juventud cuente con herramientas para tomar decisiones informadas es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.

Aunque la organización reconoció avances en materia de salud sexual y reproductiva y valoró los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, advirtió que aún queda un amplio camino por recorrer.

Entre los principales retos pendientes mencionó la necesidad de continuar reduciendo los embarazos en adolescentes, disminuir la mortalidad materna y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos, dificultades que, según indicó, aún persisten en el país.

Caram también señaló que algunos de los desafíos que enfrentaba la institución en sus inicios continúan vigentes. "En 1966, uno de los grandes retos fue enfrentar los mitos y tabúes relacionados con la sexualidad y con la planificación familiar; paradójicamente, este sigue siendo un gran desafío en el 2026", afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos y contar con una ruta clara de denuncia y sanción frente a la violencia basada en género. Según explicó, históricamente las mujeres, las juventudes y las poblaciones en situación de vulnerabilidad son quienes enfrentan con mayor dureza la falta de políticas públicas o los vacíos legales.

En ese sentido, recordó que la propuesta de Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres permanece en el Congreso desde 2022, mientras que el proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva ha sido presentado de manera intermitente ante el Poder Legislativo.

Seis décadas de trabajo

Profamilia celebra su 60 aniversario este 14 de marzo con una trayectoria centrada en la promoción de la procreación consciente, la libertad de decisión y los derechos humanos, colocando la educación como uno de los pilares de su labor.

En sus primeros años, la institución impulsó programas de educación masiva a través de la radio, que a mediados de la década de 1970 alcanzaron a 125,000 oyentes, además del trabajo de promotoras comunitarias.

Actualmente, la organización cuenta con un programa clínico compuesto por siete centros de atención en distintos puntos del país y dos unidades móviles. Su red de servicios comenzó en 1968 con un consultorio especializado en salud sexual y reproductiva.

A lo largo de seis décadas, la institución se ha consolidado como pionera en servicios de planificación familiar, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos en República Dominicana.

Entre sus ejes de trabajo también se incluyen la detección de violencia de género dentro de la historia clínica, la educación sexual entre pares, la prevención de la violencia basada en género y la promoción de la paternidad responsable y de modelos de masculinidad positiva.

Profamilia cuenta además con la certificación de la norma ISO 9001-2015, que respalda sus procesos institucionales y su compromiso con la calidad de los servicios que ofrece.

Datos de seis décadas

Las estadísticas de la institución reflejan el alcance de sus servicios desde la apertura de su primera clínica en 1968, hoy conocida como Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez.

Entre 1968 y 2025, las clínicas y unidades de atención de Profamilia han ofrecido 17,251,375 servicios de salud y han distribuido 110,144,864 unidades de métodos anticonceptivos.

En ese período también se registraron 1,941,135 consultas de ginecología, 775,444 pruebas de Papanicolaou, 99,606 consultas de mamas y 146,999 mamografías, orientadas a la detección temprana del cáncer.

Asimismo, entre 2021 y 2025, unas 57,000 mujeres y niñas mayores de 13 años fueron evaluadas en consulta para la detección de violencia basada en género, como parte del protocolo institucional de confidencialidad, consentimiento informado y activación de rutas de denuncia y protección cuando es necesario.