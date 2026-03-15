Advierten sobre riesgos de masajes postquirúrgicos realizados por personal sin preparación

El masaje de drenaje linfático ayuda con los procesos inflamatorios tras una cirugía. ( FUENTE EXTERNA )

Tras una cirugía estética, el cuerpo atraviesa un proceso complejo de recuperación caracterizado por inflamación, acumulación de líquidos y cambios en los tejidos mientras se desarrolla la cicatrización, una etapa en la que los cuidados postoperatorios resultan determinantes para evitar complicaciones.

La cosmiatra Idia Suárez, especialista en drenaje linfático postquirúrgico y creadora de la técnica "Definición Extrema", explicó que el manejo del postoperatorio es una parte esencial del tratamiento tras una cirugía estética, aunque muchas veces es subestimado por los pacientes.

La especialista advirtió sobre los peligros de los masajes postquirúrgicos realizados por personas sin la preparación adecuada, una práctica que ha ido en aumento en medio de la creciente demanda de procedimientos estéticos en la República Dominicana, entre los que sobresalen liposucciones, abdominoplastias, lipoesculturas y aumento de glúteos.

"Tras estas intervenciones, el organismo inicia un proceso de recuperación en el que el drenaje linfático postquirúrgico puede convertirse en una herramienta terapéutica clave", resaltó Suárez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-10855-pm-38298a6d.jpeg Idia Suárez, cosmiatra (FUENTE EXTERNA)

El masaje de drenaje linfático consiste en movimientos suaves, rítmicos y precisos que estimulan el sistema linfático para facilitar la eliminación de líquidos retenidos, reducir la inflamación y favorecer una recuperación más rápida.

Suárez destaca que, cuando es aplicado por profesionales capacitados, el drenaje linfático puede aportar beneficios importantes como la disminución de la inflamación postoperatoria, la prevención de fibrosis o endurecimiento del tejido, la mejora de la circulación linfática y sanguínea, la reducción de hematomas y una mejor adaptación de los tejidos a la nueva forma corporal.

No obstante, la cosmiatra advirtió que, en los últimos años, se ha observado la proliferación de personas que ofrecen masajes postquirúrgicos sin contar con la formación necesaria.

"La gente debe entender que el drenaje linfático postoperatorio no es un masaje relajante ni un servicio estético común. Es una técnica terapéutica que requiere conocimientos de anatomía, fisiología, cicatrización e inflamación, además del manejo adecuado de un paciente recién operado", explicó.

En sentido contrario, cuando es realizado por manos inexpertas, las consecuencias pueden ser graves.

Aumento de la inflamación en lugar de disminuirla

Desplazamiento incorrecto de líquidos hacia otras zonas del cuerpo

Formación de seromas (acumulación de líquidos)

Aparición de fibrosis severa

Dolor intenso y daño en los tejidos recién operados

Riesgo de infecciones por falta de protocolos adecuados

También existe riesgo de infecciones cuando no se siguen los protocolos adecuados de higiene y manejo clínico del paciente.

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Cuidados postoperatorios

Estas complicaciones no solo pueden afectar los resultados estéticos de una cirugía, sino que también pueden comprometer la salud del paciente y, en algunos casos, requerir nuevas intervenciones médicas.

Ante esta situación, la especialista recomendó que quienes se sometan a procedimientos estéticos comprendan que el postoperatorio forma parte fundamental del tratamiento.

La elección de un centro especializado, la verificación de la formación del terapeuta y la comunicación constante con el cirujano tratante son factores clave para garantizar una recuperación segura.

Suárez consideró que el crecimiento de la industria estética en el país representa una oportunidad para el sector, pero advirtió que este desarrollo debe ir acompañado de mayor educación, regulación y profesionalización.

"La estética no debe verse únicamente como belleza; también implica salud, responsabilidad y ética profesional", concluyó.