Siete pacientes pediátricos fueron operados con complejas cirugías del sistema musculoesquelético

Realizan operativo quirúrgico ortopédico del sistema musculoesquelético para niños y adolescentes en el Hospital Dr. Arturo Grullón. ( FUENTE EXTERNA )

Cirujanos del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón realizaron un operativo quirúrgico ortopédico de alta complejidad que benefició a siete niños y adolescentes con diversas afecciones del sistema musculoesquelético.

Durante la jornada médica se efectuaron procedimientos especializados dirigidos a corregir patologías congénitas y adquiridas que afectan las extremidades superiores en pacientes pediátricos.

Entre las condiciones tratadas figuran la parálisis braquial obstétrica, la luxación congénita de la cabeza radial, la sinostosis radiocubital, la clinodactilia y la osteotomía valguizante de codo.

Participación de especialistas y declaraciones oficiales

Estas intervenciones requieren técnicas de alta precisión y experiencia en ortopedia pediátrica.

El operativo contó con la participación de los especialistas Francisco Soldado, experto en cirugía de mano pediátrica, y Keluis García, ortopeda infantil con enfoque en cirugía de mano y miembro superior pediátrico, quienes trabajaron junto al equipo multidisciplinario del centro de salud.

La directora del hospital, la doctora Alicia Rivas, cirujana pediátrica, resaltó la importancia de estas jornadas médicas para ampliar la atención especializada dirigida a la población infantil.

"Este operativo representa esperanza y nuevas oportunidades para nuestros niños. Cada cirugía realizada significa una mejora en su desarrollo y su movilidad", expresó Rivas.

El Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón informó que continuará desarrollando acciones orientadas a fortalecer los servicios especializados dirigidos a la población infantojuvenil en la República Dominicana.