Las enfermeras de distintos centros de salud de la provincia Santiago de los Caballeros protestaron este lunes portando cintas negras en sus uniformes como señal de luto, en reclamo por el nombramiento de personal en el área y otras reivindicaciones.

Durante la manifestación, las trabajadoras denunciaron que en el hospital Juan XXIII, ubicado en la zona sur de la ciudad, apenas cuentan con 15 enfermeras nombradas para cubrir todas las áreas asistenciales.

Liliana de la Cruz, hablando en representación de las manifestantes, aseguró que la falta de personal afecta la calidad del servicio hospitalario y pone en riesgo tanto a pacientes como al propio personal sanitario.

Según dijo, la sobrecarga laboral ha llegado a niveles críticos, con turnos en los que una sola enfermera atiende entre 18 y 20 pacientes simultáneamente.

"Una enfermera a veces tiene que cubrir cirugía, luego planta y también emergencia. Una sola enfermera para todo", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-16-at-101610-am-0751b930.jpeg Enfermeras protestan con cintas negras en sus uniformes durante una manifestación en Santiago, en reclamo de más personal y mejores condiciones laborales en los hospitales. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

En el mismo sentido se pronunció Melisa Espinosa, quien aseguró que llevan largo tiempo reclamando soluciones sin obtener respuestas de las autoridades.

Advirtió que las condiciones actuales impiden ofrecer atención de calidad.

Otros centros de salud de Santiago afectados por el deficit de enfermeras son el Arturo Grullón, Cabral y Báez, entre otros.

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Otras demandas

Además del nombramiento de personal, la enfermeras reclaman el pago de incentivos por tiempo en servicio y la reclasificación del personal de enfermería.

Las profesionales de la salud advirtieron que mantendrán el paro de labores hasta recibir respuestas concretas.

Las manifestantes explicaron que la jornada realizada en Santiago se enmarca dentro de un plan de acción sindical desarrollado de manera simultánea en hospitales de todo el país, con el objetivo de exigir mejoras estructurales en el sistema de salud público y garantizar una atención digna y de calidad a la población.