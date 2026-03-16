Virus transmitido por contacto sexual supera al tabaco como causa del cáncer de orofaringe

Alrededor del 70 % de los cánceres de orofaringe están asociados al virus del papiloma humano (VPH). ( FUENTE EXTERNA )

El virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en la principal causa del cáncer de orofaringe en Estados Unidos, superando al tabaquismo y al consumo de alcohol, según datos del Instituto Nacional del Cáncer de ese país.

La institución señala que alrededor del 70 % de los cánceres de orofaringe están asociados al VPH. Este tipo de cáncer afecta principalmente las amígdalas y la base de la lengua, zonas ubicadas en la parte media de la garganta.

El Instituto Nacional del Cáncer indica que el tipo de virus más vinculado a estos tumores es el VPH-16. Esta variante forma parte de los virus considerados de alto riesgo, capaces de provocar cambios celulares que, con el paso de los años, pueden derivar en cáncer.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que el VPH puede transmitirse mediante el contacto sexual, incluido el sexo oral, y que esta es una de las formas en que el virus puede infectar la cavidad oral y la orofaringe.

La agencia federal estadounidense señala que la mayoría de las personas infectadas con VPH no desarrolla cáncer, ya que el sistema inmunológico suele eliminar el virus de manera natural en uno o dos años.

"Cáncer de garganta"

El Instituto Nacional del Cáncer precisa que el término "cáncer de garganta" se utiliza de forma general para referirse a varios tumores de la cabeza y el cuello. Sin embargo, el aumento de casos vinculados al VPH se observa principalmente en el cáncer de orofaringe.

Los CDC también indican que el consumo de tabaco y alcohol continúa siendo un factor de riesgo importante para distintos tipos de cáncer de cabeza y cuello, incluso en casos relacionados con el VPH.

La American Cancer Society afirma que la vacunación contra el VPH reduce el riesgo de desarrollar cánceres asociados al virus. La organización señala que la vacuna protege contra las cepas del VPH que causan la mayoría de los casos de cáncer cervical y una parte importante de los cánceres de orofaringe.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el aumento de los tumores de orofaringe asociados al VPH ha sido documentado en las últimas décadas, especialmente entre adultos de mediana edad. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan la vacunación contra el virus como medida preventiva.