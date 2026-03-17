Empresarios asumen rescate de la Cruz Roja en Santiago con aporte inicial de RD$1 millón

El presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, juramentó al patronato de esa institución en esta ciudad durante un acto en el que el director ejecutivo de la entidad entregó un cheque por un millón de pesos a nombre del Consejo Nacional. ( DIARIO LIBRE )

El presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, juramentó al patronato de esa institución en esta ciudad durante un acto en el que el director ejecutivo de la entidad entregó un cheque por un millón de pesos a nombre del Consejo Nacional.

El empresario Luis Núñez valoró el desafío y la oportunidad que representa para los munícipes asumir la recuperación de las propiedades de la Cruz Roja Dominicana en Santiago de los Caballeros. Indicó que el patronato fue conformado por disposición del Consejo Nacional.

Tras ser juramentado junto a otros munícipes, Núñez, quien preside el organismo de apoyo, afirmó que el trabajo no se limita a la parte física del edificio sede. Señaló que también abarca los planes y proyectos de la institución, debido a su función de asistencia humanitaria.

"En este sentido nos sentimos muy comprometidos como grupo de munícipes que buscamos colocar a la Cruz Roja de Santiago de los Caballeros en el rol que merece", dijo.

Agregó: "Sabemos que vamos a realizar una gran labor, no solamente en las edificaciones, sino en todos los planes y servicios de la institución".

Núñez destacó que este grupo de empresarios asume un reto en una institución vinculada históricamente al sector comercial, desde su fundación por Jean Henri Dunant. Afirmó que esto refuerza el compromiso con la responsabilidad social.

Agradeció la presencia de Miguel Sanz Flores y de Blaurio Alcántara, quienes encabezaron el acto de juramentación del patronato pro construcción de las instalaciones de la Cruz Roja en Santiago de los Caballeros.

Contribuciones y compromisos para la Cruz Roja Dominicana

El patronato está presidido por Luis Núñez. También lo integran Luis Álvarez, tesorero; Rafael Narciso Vargas, secretario; y los miembros Nicolás Cantisano, Jaime Tomás Frías Carela, Luis Lora, Daniel Mercado, Harry Romero y José Ernesto Devaréz.

El grupo fue juramentado en un acto realizado en las instalaciones de Monumental de Seguros por el presidente de la Cruz Roja Dominicana.

Durante la actividad, el director general de la Cruz Roja Dominicana, Blaurio Alcántara, entregó de manera simbólica un cheque por un millón de pesos como primera contribución para el inicio de la obra.

Alcántara exhortó a emular la acción del fundador de la Cruz Roja, quien dejó sus actividades comerciales para asistir a los heridos durante la Batalla de Solferino.

Recordó que la Cruz Roja Dominicana fue fundada por María de los Ángeles Trinidad, conocida como Trina de Moya. Consideró positivo que un grupo de empresarios asumiera la creación del patronato. "Nos sentimos honrados de que personalidades como ustedes den un paso adelante para este trabajo comunitario y humanitario", expresó.

Indicó que este esfuerzo puede contribuir a atender la vulnerabilidad de distintos sectores del país. Señaló que se requiere mayor participación en acciones humanitarias.

También exhortó a actuar con transparencia y rendición de cuentas, en coherencia con los principios de la Cruz Roja, para fortalecer la reputación institucional.