Hospitales registran baja en muertes maternas en paralelo a menor número de partos de extranjeras

La Maternidad de Los Mina cuenta las acciones implementadas para disminuir las cifras de muertes maternas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El director Materno Infantil y de Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, informó que, hasta el 16 de marzo, se ha registrado una reducción significativa en las muertes maternas dentro de la red pública, con 26 casos menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Ortiz detalló que, desde inicio de 2026, se contabilizan 12 muertes maternas, lo que evidencia una mejoría frente al año pasado cuando se registraban 38 fallecimientos.

"En la red pública tenemos 26 muertes maternas menos, llevamos 12 con relación a esta misma fecha del año anterior", dijo.

El ginecólogo explicó que esta disminución responde al seguimiento "cercano y estricto" de los casos de morbilidad materna extrema, es decir, mujeres embarazadas en condiciones críticas que son atendidas en los hospitales y maternidades del país.

"Estamos dando un seguimiento estricto y cercano a esas pacientes con complicaciones, con la finalidad de ir un paso adelante ante esas eventualidades que se pueden presentar", detalló.

De acuerdo con Ortiz, de las muertes registradas, el 42 % corresponden a madre de origen haitiano.

Las declaraciones del doctor se producen luego de que el Ministerio de Salud Pública, a través del boletín epidemiológico semanal, registrara cero muertes maternas en las últimas dos actualizaciones.

Protocolo migratorio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/martin-ortiz-fb242a2b.jpg El doctor Martín Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el protocolo migratorio en hospitales, Ortiz aclaró que este sigue vigente y es coordinado por la Dirección General de Migración.

Reiteró que el personal de salud tiene la responsabilidad de atender a todo paciente que acuda a emergencias, independientemente de su estatus migratorio.

"Ya después que le damos la atención médica y el paciente está en condiciones de ser egresado, entonces entra la función de Migración. Nuestra misión es dar atención y todo que el que llegue allí, al hospital, lo atendemos", insistió.

Bajan las cifras de los partos

El funcionario también resaltó la reducción en el número de partos de ciudadanas haitianas, tras la implementación de dicho protocolo.

Indicó que, hasta el 28 de febrero, se registraron 2,037 partos de haitianas (1,115 en enero y 922 en febrero), unos 3,560 menos que el año anterior cuando se asentaron 5,597 alumbramientos de madres extranjeras, pasando de representar el 37.7 % que ocupaban en 2025 al 17.2 % del total de nacimientos en ese período bimensual.

Durante los dos primeros meses de 2025, el SNS contabilizó 14,858 partos. De estos, 9,230 pertenecen a madres dominicanas (62 % del total).

En 2026, el total de partos asciende a 11,868: el 82.6 % de madres dominicanas (9,799 alumbramientos) y 17.2 % de madres extranjeras (2,037 partos).

Muertes infantiles

Con relación a la mortalidad infantil, el especialista afirmó que también muestra una tendencia a la baja, aunque reconoció que las cifras aún son elevadas, alcanzando los 249 casos.

Al compararlo con igual período de 2025, la cifra se mantiene a la baja, ya que, en ese entonces, las autoridades reportaban 303 fallecimientos.

El doctor Ortiz aseguró que este indicador está fuertemente influenciado por la mortalidad neonatal, especialmente en recién nacidos prematuros.

"En general vamos bien, las cifras van en descenso y se continuará fortaleciendo la calidad de la atención y el control para mantener esta tendencia", concluyó.

En Los Mina

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/191121-maternidad-de-los-mina-01-1-4407bef5.jpg Entrada a la Maternidad San Lorenzo de Los Mina. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

De su lado, Armando Camejo, director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, calificó como "un indicador positivo para el sistema sanitario nacional" la tendencia a la baja evidenciada en las cifras por muertes maternas de las últimas semanas.

El doctor destaca las principales medidas aplicadas por la maternidad:

Triage obstétrico permanente, mediante el cual todas las embarazadas que acuden al centro son evaluadas de manera inmediata por personal especializado.

Este proceso permite identificar de forma temprana embarazos de alto riesgo o signos de alarma.

Seguimiento especializado a pacientes con condiciones médicas complejas como hipertensión, diabetes gestacional u otras patologías asociadas al embarazo (alto riesgo).

Para ello se trabaja con equipos multidisciplinarios integrados por gineco-obstetras, internistas, anestesiólogos, neonatólogos, psicólogos y personal de enfermería, garantizando una atención integral, humanizada y segura durante todo el proceso de gestación y puerperio.

Protocolos actualizados de manejo de emergencias obstétricas, las cuales están alineados con las normativas del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud.

Estos procedimientos permiten al personal médico actuar con rapidez y precisión ante situaciones críticas como hemorragias, preeclampsia o complicaciones durante el parto, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

Monitoreo continuo durante el embarazo, parto y posparto.

Estas etapas están consideradas fundamentales para prevenir complicaciones e incluyen evaluaciones clínicas periódicas, control de signos vitales, observación constante en sala de partos y vigilancia durante las primeras horas y días posteriores al nacimiento, período en el que pueden presentarse eventos críticos.

Además de capacitación constante del personal médico y enfermería, a través de entrenamientos, talleres y actualizaciones clínicas.

El doctor Camejo señaló que el hospital mantiene un sistema de vigilancia clínica y auditoría interna de cada caso obstétrico para garantizar una atención oportuna y de calidad

"Cada embarazo es una prioridad para nosotros. Trabajamos con protocolos estrictos y un equipo altamente comprometido para prevenir complicaciones y garantizar partos seguros", indicó.

"El protocolo establece que las parturientas extranjeras sí reciben atención médica completa, pero el hospital registra su identidad, cobra los insumos utilizados y después del alta se activa el proceso migratorio si corresponde", agregó.

El centro explicó que este procedimiento permite organizar y registrar adecuadamente la atención a pacientes extranjeras, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios médicos.

Reforzamiento en las consultas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-01-11-at-104738-am-c733f76d.jpeg Hospital Nuestra Señora de La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

En tanto, la Dirección del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los principales centros maternos de Santo Domingo, comentó que "trabaja estrictamente bajo los protocolos de atención al parto, además de haber reforzado las estrategias implementadas para la baja de la mortalidad materna y neonatal".

Entre las estrategias implementadas están: vigilancia y control estricta del parto, reforzamiento de la consulta prenatal y vigilancia de los indicadores por el comité de calidad de los servicios.

"El protocolo de atención al parto normal se enfoca en la humanización, seguridad y vigilancia activa, promoviendo el acompañamiento y evitando intervenciones innecesarias", indica.

En cuanto al protocolo migratorio de atención a extranjeros, confirman que se sigue implementando.