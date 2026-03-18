La Coordinadora de los Gremios de Enfermería anunció la realización de un piquete el próximo lunes 23 de marzo frente al Palacio Nacional, en rechazo a la falta de decisión del Gobierno sobre los acuerdos discutidos con el sector, pese al tiempo transcurrido y a los múltiples encuentros sostenidos con las autoridades.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa, la jornada marcará el inicio de un plan de acciones más contundentes que serán dadas a conocer en los próximos días, como parte de una estrategia de presión para que el presidente de la República, Luis Abinader, asuma un diálogo directo con la Coordinadora y se emita una respuesta definitiva a las demandas pendientes.

Los representantes del gremio explicaron que los puntos en discusión han sido planteados durante varios años y, más recientemente, revisados en reuniones sostenidas en enero y febrero de 2026. Sin embargo, aseguran que aún no han sido formalizados por el Poder Ejecutivo.

"El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS) y el ministro de Salud Pública le hablaron mentira al presidente. Ninguno de esos acuerdos fueron firmados", aseguró Sol Amantina Delgado en representación de la Coordinadora.

Entre las principales exigencias figuran: La aplicación de incentivos por tiempo en servicio

Pensión con el 100 % del salario

Incentivos por distancia

Nombramientos de personal de enfermería en distintos niveles

Regularización de trabajadores contratados durante la pandemia

Reposición de enfermeras desvinculadas en centros de salud

Las enfermeras sostienen que han agotado las vías institucionales sin obtener resultados concretos, por lo que enfatizaron que "lo que corresponde ahora es una decisión", reiterando que el plantón del día 23 representa la primera acción pública de una nueva etapa de movilización que se mantendrá hasta lograr respuestas definitivas.

La Coordinadora de los Gremios de Enfermería reúne a las principales organizaciones del sector, entre ellas la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD), el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae), el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codonpenf), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC), la Coordinadora Nacional de Enfermería (Conaendilag), la Asociación Dominicana de Enfermería del Servicio Nacional de Salud (Adeiss-SNS) y la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen).

SNS responde

En respuesta, el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, afirmó que el Gobierno ha mantenido el diálogo con el sector y que actualmente existe una mesa de trabajo en la que se discuten los principales reclamos de las enfermeras.

Indicó que las solicitudes del gremio se concentran en aspectos como reclasificaciones, pensiones y nuevos nombramientos, y subrayó que estos procesos requieren un análisis técnico para determinar su impacto económico.

"Hay que hacer un levantamiento, hay que tener una realidad de cuál va a ser el impacto económico de estas demandas", enfatizó.

Landrón destacó que más de 4,800 enfermeras han sido pensionadas durante la actual gestión, aunque señaló que solo unas 1,200 han completado el proceso de firma correspondiente. En ese sentido, exhortó al personal pendiente a formalizar sus trámites para permitir la continuidad de nuevas designaciones.

"Más de 4,800 enfermeras han sido pensionadas y aquí aprovechamos para pedirles a ellas que los presupuestos no son infinitos, que, por favor, pasen por Hacienda y firmen sus pensiones para el Servicio Nacional de Salud tener la disponibilidad y seguir nombrando más enfermeras y más partes del sector salud porque solamente han firmado 1,200", dijo Landrón.

Dice piquete no tiene razón de ser

Asimismo, consideró que el paro convocado "no tiene razón de ser", debido a que las conversaciones continúan abiertas. Explicó que las autoridades buscan evitar decisiones apresuradas que puedan dejar fuera a personal que cumpla con los requisitos.

"Nosotros creemos que no tiene razón de ser, porque estamos en una mesa de trabajo, incluso", declaró el funcionario.

El funcionario aseguró que las autoridades retomarán el diálogo con los gremios en los próximos días, con el objetivo de avanzar hacia una solución consensuada.

"Nosotros vamos a llamarlas de nuevo al diálogo en esta semana y vamos a seguir trabajando para que se pueda materializar", concluyó.