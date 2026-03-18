ARS Semma inaugura nueva oficina para Reclamaciones de Servicios de Salud

La Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS Semma) inauguró este miércoles una nueva oficina especializada en la gestión de Reclamaciones de Servicios de Salud, para la mejora continua y optimización de la experiencia de servicio.

De acuerdo a una nota de prensa, la iniciativa responde a la necesidad de elevar los estándares de calidad en la atención a prestadores, al tiempo que impulsa la agilización de los procesos operativos.

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Importancia de los prestadores y la comunidad afiliada

Durante la inauguración, el director ejecutivo de la entidad, Luis René Canaán Rojas, resaltó que los prestadores de servicios de salud son aliados estratégicos para la asistencia integral de nuestra comunidad de afiliados, por este motivo, orientaron sus esfuerzos en habilitar el espacio para brindarle "las mejores atenciones, sin dejar de lado nuestra responsabilidad con la ejecución puntual de los pagos que les corresponde."

La institución precisó que esta acción forma parte de una articulación estratégica sostenible, que prioriza la implementación de soluciones prácticas para facilitar la capacidad de respuesta institucional de manera eficiente y adecuada, lo que repercute en la calidad de los servicios que recibe la comunidad de afiliados de la entidad, que actualmente asciende a 196,500 y mantiene una tendencia sostenida al crecimiento.

Durante el acto estuvieron presentes representantes del sector salud, ejecutivos de la institución, así como colaboradores de distintas áreas, quienes valoraron positivamente esta iniciativa.