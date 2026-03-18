Más de 270 personas reciben atención en jornada gratuita de detección de glaucoma en Cristo Rey

Una persona durante la jornada gratuita de detección de glaucoma en Cristo Rey. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 270 personas fueron atendidas durante una jornada gratuita de detección de glaucoma realizada en el sector Cristo Rey , del Distrito Nacional, por el Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma ( Incocegla ), con motivo del Mes del Glaucoma y la conmemoración del "Día G".

Durante el operativo, los asistentes recibieron evaluaciones oftalmológicas completas, incluyendo medición de la presión intraocular y examen de fondo de ojo, a cargo de especialistas en salud visual. Algunos pacientes también iniciaron tratamientos gratuitos para el control de la presión ocular, con el apoyo de laboratorios y proveedores del área, indica una nota de prensa.

"La jornada fue encabezada por el doctor Tomás Vargas, presidente fundador de la entidad, con el respaldo de organizaciones comunitarias y gremios como la Asociación Dominicana de Oftalmología y la Sociedad Dominicana de Glaucoma", dice el documento.

Vargas resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para detectar a tiempo una enfermedad que suele avanzar sin síntomas evidentes.

"El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Muchas personas pueden padecerlo durante años sin darse cuenta, y, cuando aparecen los síntomas, el daño puede ser irreversible", explicó.

En la actividad también participaron las especialistas Marlén Terrero y Vanessa Liberato, quienes orientaron a los pacientes sobre signos de alerta y riesgos de la automedicación.

Terrero advirtió que síntomas como visión borrosa, enrojecimiento ocular o dolores de cabeza frecuentes deben ser evaluados por un especialista.

Presión ocular

Asimismo, alertó sobre el uso indiscriminado de medicamentos, como esteroides y algunos antialérgicos, que pueden elevar la presión ocular.

De su lado, Liberato indicó que a nivel mundial más de 76 millones de personas viven con glaucoma, y cerca de la mitad desconoce su diagnóstico. En República Dominicana, se estima que entre un 3 % y un 4 % de la población podría estar afectada.

Las autoridades médicas reiteraron el llamado a realizarse chequeos oftalmológicos periódicos, aun sin presentar síntomas, como principal medida para prevenir la pérdida irreversible de la visión.

El Incocegla informó que continuará desarrollando jornadas educativas y operativos comunitarios para promover la detección temprana del glaucoma y reducir los casos de ceguera en el país.