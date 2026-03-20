Hospital Hugo Mendoza defiende protocolo de acompañamiento y atribuye lista de espera a alta demanda

Entrada a la Emergencia del Hospital Hugo Mendoza. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza aseguró que sus políticas de acompañamiento familiar y organización de servicios responden a la necesidad de garantizar la seguridad y calidad en la atención, en medio de una alta demanda de pacientes a nivel nacional.

La directora del centro, Dhamelisse Then, explicó que el modelo de atención del hospital está centrado en la familia, promoviendo que los menores estén acompañados durante su proceso de atención.

"En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza nuestra política está centrada en el acompañamiento familiar, por lo que promovemos que cada niño, niña o adolescente esté acompañado de su madre, padre o tutor durante su atención", indicó.

Detalló que en el caso de pacientes ingresados se garantiza la presencia continua de un familiar, mientras que en áreas de emergencia y consulta externa se limita a un solo acompañante debido al alto flujo de personas.

"Para los servicios de emergencia y consulta externa, debido al alto volumen de pacientes que atendemos diariamente, se permite el acompañamiento de un solo adulto responsable, a fin de garantizar la seguridad, el orden y la calidad en la atención", precisó.

Alta demanda y casos complejos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-50642-pm-dc519e28.jpeg La doctora Dhamelisse Then. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Then resaltó que el hospital recibe pacientes de todo el país, muchos de ellos con condiciones de salud complejas que requieren atención especializada, lo que incide en la generación de listas de espera.

"El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es un centro público que recibe pacientes de todo el país, muchos con condiciones complejas que requieren atención especializada. Las listas de espera responden a una alta demanda que se gestiona con criterios clínicos, priorizando siempre a quienes más lo necesitan", sostuvo.

Asimismo, destacó que el centro enfrenta retos estructurales como la escasez de especialistas en áreas específicas, como la cardiología pediátrica, genetistas y oncólogos pediatras.

Medidas buscan evitar riesgos

La directora subrayó que las medidas de organización no responden a prácticas restrictivas, sino a la protección de los pacientes, especialmente en entornos pediátricos.

"Las medidas de organización, como la limitación de acompañantes en áreas de alto flujo, no responden a prácticas anacrónicas, sino a la necesidad de garantizar seguridad, orden y calidad en la atención", afirmó.

Agregó que la presencia de un mayor número de personas puede incrementar el riesgo de infecciones dentro del hospital.

Compromiso con la atención

Then también defendió el trabajo del personal médico, al tiempo que llamó a no generalizar percepciones sobre el servicio.

"Generalizar percepciones no refleja la realidad ni el esfuerzo diario de un equipo que trabaja con vocación y compromiso por la salud de nuestros niños", expresó.

En ese sentido, aseguró que el hospital mantiene como prioridad el bienestar de los pacientes.

"Nuestra prioridad es clara: el cuidado, la seguridad y el bienestar de cada niño que busca un servicio en nuestro hospital", afirmó.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar mejorando los servicios.

"Estamos comprometidos con seguir mejorando, escuchando y fortaleciendo nuestros servicios, sin perder de vista lo más importante: brindar una atención digna, segura y de calidad a cada niño y su familia", concluyó.

Then ofreció estas declaraciones en respuesta a la sección El Espía, que este viernes denunció que la lista de espera para la colocación de una cita pediátrica puede externderse hasta por seis meses y que solo uno de los padres puede entrar con el menor al área de consulta.





Más de 20 mil consultas

De acuerdo con el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riies), sumando los meses de enero y febrero de 2026, el Hugo Mendoza registró 1,841 hospitalizaciones, con un índice de ocupación de camas de 76.89 %. Se atendieron 1,251 emergencias y se ofrecieron 20,529 consultas externas.