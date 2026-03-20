Inauguran rincón de lectura infantil en el hospital José Manuel Rodríguez

El centro de salud busca fortalecer un enfoque de atención integral, que incluya no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar emocional y educativo de los pacientes pediátricos. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Infantil José Manuel Rodríguez Jimenes inauguró el primer "rincón de lectura" en un hospital pediátrico de la República Dominicana, en el marco del Programa Nacional de Cultura Costa Rica–República Dominicana.

La iniciativa busca ofrecer a los niños en proceso de atención médica un espacio de recreación, estímulo cognitivo y apoyo emocional, mediante el fomento de la lectura.

El acto incluyó la donación de libros y materiales educativos, entre ellos textos interactivos, clásicos y recursos didácticos, orientados a contribuir al aprendizaje y bienestar de los pacientes.

La actividad estuvo encabezada por la directora del centro, Yakaira García Peralta, junto a representantes del programa cultural y de distintas instituciones vinculadas al sector educativo y de salud.

Durante la inauguración, García Peralta destacó que el proyecto aporta un valor adicional a la atención médica.

"Los niños no solo vienen en busca de salud, sino que también encuentran un espacio donde pueden alimentar su imaginación y emociones a través de la lectura y el arte", expresó.

De su lado, Aida Mínguez de Ripoll, vicepresidenta ejecutiva de DISESA, resaltó la importancia de facilitar el acceso a materiales educativos desde edades tempranas.

Mientras, Óscar Alfaro, representante del programa, subrayó el impacto social de la iniciativa, al considerar que contribuye a mejorar el estado emocional de los niños durante su proceso de recuperación.

En tanto, Ana Alfaro motivó a los pacientes a aprovechar el espacio y desarrollar el hábito de la lectura, al que definió como una herramienta de crecimiento personal.

Atención integral

Como parte del acto, el hospital entregó reconocimientos a DISESA y al director del programa, Luis Cuadra, por su aporte a la creación del espacio.

Con este proyecto, el centro de salud busca fortalecer un enfoque de atención integral, que incluya no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar emocional y educativo de los pacientes pediátricos.