Salud Pública realiza la jornada "Más Salud y Bienestar" en Puerto Plata

Los participantes en la jornada Más Salud y Bienestar se desarrolla en el sector El Javillar, en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, encabezó este viernes la jornada médica gratuita "Más Salud y Bienestar", realizada en esta ocasión en Puerto Plata.

En el acto de apertura, Atallah destacó la importancia de mantener hábitos saludables, como una alimentación balanceada, la práctica regular de actividad física y la higiene adecuada. Asimismo, instó a los ciudadanos a acudir a los centros de salud para chequeos médicos periódicos y a completar sus esquemas de vacunación.

"Estamos aquí para ustedes, el Gobierno está presente para cada uno, especialmente para los más necesitados, la salud es una responsabilidad individual y colectiva, recordando que el cuidado es una tarea compartida entre las autoridades y la ciudadanía", expresó.

Pasaporte de Salud

El doctor Atallah anunció que "cada persona que venga, va a salir con un pasaporte de salud: un récord automáticamente conectado a los hospitales y centros de primer nivel (CPN), para que cada uno de ellos siga recibiendo salud por el resto de sus días".

Durante su intervención, el funcionario insistió en que la prevención es clave para reducir la incidencia de enfermedades, especialmente en temporadas donde aumentan los virus respiratorios y otras afecciones.

En ese sentido, el titular de Salud exhortó a la población a integrarse a las jornadas, acudir a los chequeos y asumir la prevención como una prioridad.

"El Gobierno puede hacer todos los esfuerzos, pero si la gente no participa, la salud llega tarde y no se previene", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-15028-pm-d8e84f2e.jpeg El ministro Atallah junto a una paciente pediátrica. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta, destacó la importancia de acercar los servicios de salud a la población.

Mientras, el director provincial de Salud de Puerto Plata, Héctor Bienvenido Hernández, destacó que este encuentro responde a un propósito profundamente humano: fortalecer la prevención y garantizar una atención digna y oportuna para todos los ciudadanos.

Más Salud y Bienestar

La jornada se realiza en el Politécnico Profesor Santos Rommel Cruz de León, sector El Javillar, este continúa este sábado 21, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante el operativo, los asistentes tendrán acceso a los diferentes servicios especializados, con atención oportuna y de calidad.

Entre ellos: Toma de presión arterial

Puebas de glicemia

Orientación nutricional

Vacunación

Charlas educativas

Asimismo, en la jornada están disponibles servicios complementarios como vacunación para animales domésticos, procesos de carnetización del Segura Nacional de Salud (Senasa) y entrega gratuita de medicamentos esenciales, entre otros.