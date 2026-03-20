Salud Pública advierte sobre el avance silencioso del cáncer colorrectal en el país

Dolor abdominal y sanfrado en las heces son algunos de los síntomas del cáncer colorrectal. ( FUENTE EXTERNA )

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es uno de los más comunes a nivel mundial y puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente cuando se detecta en etapas avanzadas.

En República Dominicana ocupa el tercer lugar en incidencia, superado solo por cáncer de próstata y mama, afectando por igual a hombres y mujeres.

A nivel mundial, en 2022 se registraron aproximadamente 1.9 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal y más de 900 mil muertes asociadas, lo que lo posiciona como la segunda causa principal de fallecimientos por cáncer.

El riesgo de padecerlo aumenta con la edad, siendo más frecuente en personas mayores de 50 años, aunque en los últimos años se ha observado un incremento en adultos jóvenes.

En ocasión de que cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon y Recto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, llama a tomar medidas preventivas, ya que se trata de "una enfermedad "que muchas veces avanza en silencia y avanza escondido".

"La prevención no empieza en los hogares, empieza en nuestras decisiones diarias: una alimentación equilibrada, rica en frutas, vegetales y fibras, la actividad física regular, mantener un peso saludable y alejarse del alcohol y el tabaco, le van a ayudar a reducir el riesgo", expresó en las palabras centrales del boletín epidemiológico de la semana 9.

El doctor propone iniciar los chequeos rutinarios a partir de los 45 años, siempre y cuando no haya antecedentes familiares, enfermedades intestinales u otros factores de riesgos, situaciones que obligan a evaluarse con mayor anterioridad.

Los métodos diagnósticos incluyen estudios de imágenes, colonoscopías, biopsias y pruebas moleculares que permiten identificar el tipo de tumor y orientar el tratamiento más adecuado.

Síntomas

Este cáncer a menudo no presenta síntomas o son leves en las primeras etapas, por tanto, se debe prestar atención a:

Cambios en los hábitos intestinales como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces, sangre en las heces (de color rojo brillante u oscuro y con aspecto de alquitrán).

o estrechamiento de las heces, sangre en las heces (de color rojo brillante u oscuro y con aspecto de alquitrán). Calambres abdominales , dolor o hinchazón que no desaparecen

, o que no desaparecen Pérdida de peso inexplicable , repentina y sin intentarlo fatiga persistente

, repentina y sin intentarlo Anemia ferropénica debida a hemorragia crónica.

Va en silencio

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana desarrolla programas enfocados en la prevención del cáncer, que incluyen campañas educativas, guías clínicas para diagnóstico y tratamiento, así como el financiamiento de medicamentos y la promoción de estilos de vida saludables.

Las autoridades insisten en que la clave para reducir la mortalidad por cáncer colorrectal está en la educación, la prevención y la detección temprana, especialmente en una enfermedad que puede avanzar de forma silenciosa en sus etapas iniciales.

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