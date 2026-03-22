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Trastornos del neurodesarrollo y nutrición: especialista advierte sobre causas biológicas en autismo

La pediatra Madelin Ventura Portorreal señala que la genética, la epigenética y déficit nutricionales influyen en el autismo y el TDAH

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    Trastornos del neurodesarrollo y nutrición: especialista advierte sobre causas biológicas en autismo
    Según la experta, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 31 niños en algunos países, mientras que el TDAH se presenta entre el 5 % y el 7 % de la población infantil a nivel mundial. (FUENTE EXTERNA)

    Los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), podrían estar vinculados a factores biológicos más complejos de lo que comúnmente se cree, planteó la pediatra y nutrióloga clínica Madelin Ventura Portorreal, en declaraciones ofrecidas a Diario Libre.

    La especialista indicó que en la práctica médica se ha observado un aumento significativo de estos diagnósticos, lo que obliga a analizar no solo los síntomas conductuales, sino también elementos como la genética, la epigenética y el estado nutricional de los pacientes.

    Ventura Portorreal explicó que estudios genéticos realizados a niños con trastorno del espectro autista (TEA) han evidenciado alteraciones en genes relacionados con la absorción de micronutrientes, lo que podría incidir directamente en el funcionamiento del cerebro y en la manifestación clínica de estas condiciones.

    Factores biológicos y ambiente

    De acuerdo con la doctora, la genética proporciona la información hereditaria, mientras que la epigenética regula cómo se activan o desactivan esos genes.

    En ese sentido, factores como la alimentación, el estrés, la inflamación, la microbiota intestinal, la calidad del sueño y la exposición a contaminantes pueden modificar la expresión genética.

    "La salud y la enfermedad son el resultado de la interacción entre genética, epigenética, ambiente y metabolismo", sostuvo la especialista.

    Asimismo, destacó que estos procesos pueden comenzar incluso antes del nacimiento, ya que la nutrición materna, el estado metabólico durante el embarazo y el estrés prenatal influyen en el desarrollo neurológico del feto.

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    Dra. Madelin Ventura, pediatra y nutrióloga clínica. (FUENTE EXTERNA)

    Impacto global y cifras

    Según datos citados por la experta, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 31 niños en algunos países, mientras que el TDAH se presenta entre el 5 % y el 7 % de la población infantil a nivel mundial, lo que convierte estos trastornos en un reto creciente de salud pública.

    En ese contexto, señaló que algunas investigaciones plantean que estos cuadros podrían estar asociados a fenómenos metabólicos que afectan la disponibilidad de energía en el cerebro, lo que impacta funciones clave como la sinapsis y la actividad neuronal.

    Enfoque integral en el tratamiento

    Ventura Portorreal aclaró que las terapias conductuales y educativas son fundamentales para mejorar las habilidades sociales y cognitivas, pero advirtió que no corrigen por sí solas las alteraciones biológicas subyacentes.

    Indicó que en muchos casos es necesario evaluar posibles deficiencias nutricionales, alteraciones metabólicas, inflamación crónica o problemas gastrointestinales, a fin de ofrecer un tratamiento integral.

    Medicina preventiva y personalizada

    La especialista subrayó que la medicina moderna avanza hacia un enfoque preventivo y personalizado, centrado en identificar riesgos antes de que se desarrollen enfermedades.

    • "Los genes pueden predisponer a una condición, pero el entorno biológico puede influir en si esta se manifiesta o no", afirmó.

    Llamó a evitar la desinformación y las explicaciones simplificadas sobre enfermedades complejas, insistiendo en la necesidad de abordar estos trastornos desde una perspectiva científica y multidisciplinaria.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.