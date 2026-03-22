Trastornos del neurodesarrollo y nutrición: especialista advierte sobre causas biológicas en autismo

Según la experta, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 31 niños en algunos países, mientras que el TDAH se presenta entre el 5 % y el 7 % de la población infantil a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), podrían estar vinculados a factores biológicos más complejos de lo que comúnmente se cree, planteó la pediatra y nutrióloga clínica Madelin Ventura Portorreal, en declaraciones ofrecidas a Diario Libre.

La especialista indicó que en la práctica médica se ha observado un aumento significativo de estos diagnósticos, lo que obliga a analizar no solo los síntomas conductuales, sino también elementos como la genética, la epigenética y el estado nutricional de los pacientes.

Ventura Portorreal explicó que estudios genéticos realizados a niños con trastorno del espectro autista (TEA) han evidenciado alteraciones en genes relacionados con la absorción de micronutrientes, lo que podría incidir directamente en el funcionamiento del cerebro y en la manifestación clínica de estas condiciones.

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Factores biológicos y ambiente

De acuerdo con la doctora, la genética proporciona la información hereditaria, mientras que la epigenética regula cómo se activan o desactivan esos genes.

En ese sentido, factores como la alimentación, el estrés, la inflamación, la microbiota intestinal, la calidad del sueño y la exposición a contaminantes pueden modificar la expresión genética.

"La salud y la enfermedad son el resultado de la interacción entre genética, epigenética, ambiente y metabolismo", sostuvo la especialista.

Asimismo, destacó que estos procesos pueden comenzar incluso antes del nacimiento, ya que la nutrición materna, el estado metabólico durante el embarazo y el estrés prenatal influyen en el desarrollo neurológico del feto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-22-at-13521-pm-3e74eae4.jpeg Dra. Madelin Ventura, pediatra y nutrióloga clínica. (FUENTE EXTERNA)

Impacto global y cifras

Según datos citados por la experta, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 31 niños en algunos países, mientras que el TDAH se presenta entre el 5 % y el 7 % de la población infantil a nivel mundial, lo que convierte estos trastornos en un reto creciente de salud pública.

En ese contexto, señaló que algunas investigaciones plantean que estos cuadros podrían estar asociados a fenómenos metabólicos que afectan la disponibilidad de energía en el cerebro, lo que impacta funciones clave como la sinapsis y la actividad neuronal.

Enfoque integral en el tratamiento

Ventura Portorreal aclaró que las terapias conductuales y educativas son fundamentales para mejorar las habilidades sociales y cognitivas, pero advirtió que no corrigen por sí solas las alteraciones biológicas subyacentes.

Indicó que en muchos casos es necesario evaluar posibles deficiencias nutricionales, alteraciones metabólicas, inflamación crónica o problemas gastrointestinales, a fin de ofrecer un tratamiento integral.

Medicina preventiva y personalizada

La especialista subrayó que la medicina moderna avanza hacia un enfoque preventivo y personalizado, centrado en identificar riesgos antes de que se desarrollen enfermedades.

"Los genes pueden predisponer a una condición, pero el entorno biológico puede influir en si esta se manifiesta o no", afirmó.

Llamó a evitar la desinformación y las explicaciones simplificadas sobre enfermedades complejas, insistiendo en la necesidad de abordar estos trastornos desde una perspectiva científica y multidisciplinaria.

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