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Enfermeras realizan piquete en reclamo de acuerdos definitivos con el Gobierno

La aplicación de incentivos, nombramientos y pensiones al 100 % son las peticiones que encabezan la lista

  • Claudia Fernández - Twitter
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Enfermeras realizan piquete en reclamo de acuerdos definitivos con el Gobierno
Las enfermeras se manifestaron con pancartas frente al Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

La Coordinadora de los Gremios de Enfermería cumplió con la realización del piquete anunciado para hoy, lunes 23 de marzo, frente al Palacio Nacional, en exigencia de acuerdos definitivos Gobierno sobre los pactos discutidos con el sector, pese al tiempo transcurrido y a los múltiples encuentros sostenidos con las autoridades.

Portando pancartas y vociferando consignas entre las que sobresaltaban: "Enfermeras, unidas, jamás serán vencidas" y "Cero promesas, queremos respuestas", decenas de gremialistas se unieron para pedir al presidente de la República, Luis Abinader, que escuchara sus clamores tras cinco años de espera, sin acuerdos definitivos.

"Las enfermeras, señor presidente, esperan la firma de los acuerdos que, de trece puntos, los hemos reducido a cuatro", dijo Sol Amantina Delgado, presidenta de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased).

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"Todo lo que nosotros estamos aquí hoy reclamando, ya el presidente lo tiene. Hemos tenido reuniones con el ministro de Salud Pública, con el director del Servicio Nacional de Salud, con el de la Metropolitana, con la vicepresidenta", recalcó Juan Gómez, manifestante.

"Vamos a estar en la calle hasta que logremos nuestras reivindicaciones", afirmó otro de los presentes.

De acuerdo con los gremialistas, el piquete de hoy solo es la punta de lanza de un programa de actividades que mantendrán en agenda hasta que el Gobierno escuche sus reclamos y otorgue respuestas convincentes

Entre las principales exigencias figuran:

  • La aplicación de incentivos por tiempo en servicio
  • Pensión con el 100 % del salario
  • Incentivos por distancia
  • Nombramientos de personal de enfermería en distintos niveles
  • Regularización de trabajadores contratados durante la pandemia
  • Reposición de enfermeras desvinculadas en centros de salud

La Coordinadora de los Gremios de Enfermería reúne a las principales organizaciones del sector, entre ellas la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD), el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae), el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codonpenf), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC), la Coordinadora Nacional de Enfermería (Conaendilag), la Asociación Dominicana de Enfermería del Servicio Nacional de Salud (Adeiss-SNS) y la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen).

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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.