Santiago será sede del foro global "La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina"

Los doctores José Rafael Yunén y Maruam Saleh durante un foro de salud. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Santiago será sede este martes del foro global "La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina", un evento que reunirá a expertos internacionales y autoridades dominicanas para debatir sobre innovación en el sector salud.

La actividad contará con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien intervendrá en su rol de coordinadora del Gabinete de Salud, abordando los retos y oportunidades del sistema sanitario en la era digital.

El encuentro también será encabezado por el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), quien expondrá sobre el impacto de la transformación tecnológica en los sistemas de salud y el desarrollo de los países.

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El foro es organizado por Funglode junto al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y reunirá a especialistas, académicos y líderes del sector provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina.

El programa incluye una conferencia magistral del experto en innovación tecnológica en salud Mark Bünger, así como paneles sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, neurociencia, operación hospitalaria y gestión de riesgos.

Con esta actividad, Santiago busca consolidarse como un punto de referencia regional en temas de salud, tecnología y turismo médico, promoviendo el intercambio de conocimientos y la atracción de inversión en el sector.

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