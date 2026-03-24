Experto internacional plantea a RD como destino clave del turismo médico en la era de la IA

El experto internacional Mark Bünger, de la Universidad de California en San Francisco, durante su conferencia sobre inteligencia artificial y turismo de salud en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El experto internacional Mark Bünger, representante de la Universidad de California, San Francisco, y cofundador y presidente de Futurity Systems, afirmó que la integración de la inteligencia artificial (IA) con las fortalezas médicas existentes puede convertir a la República Dominicana en un destino estratégico de turismo de salud en la región.

Durante su conferencia titulada "La Salud del Futuro: Santiago como Destino de Turismo de Salud en la Era de la Inteligencia Artificial", el especialista sostuvo que las grandes innovaciones surgen al combinar capacidades ya consolidadas, poniendo como ejemplo la unión entre turismo y medicina para potenciar las atenciones médicas internacionales.

En ese contexto, explicó que la IA no debe desarrollarse de forma aislada, sino aplicada directamente a sectores donde el país ya muestra ventajas competitivas.

Bünger señaló que la nación posee fortalezas inmediatas en áreas como la cirugía estética y la odontología, donde la inteligencia artificial puede utilizarse desde ahora para analizar radiografías y tomografías y generar modelos predictivos que permitan a los pacientes visualizar resultados con mayor precisión antes de someterse a procedimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-11920-pm-7d08f012.jpeg Equipos médicos de alta tecnología utilizados en diagnósticos y procedimientos, clave para fortalecer el turismo de salud en República Dominicana mediante la integración de inteligencia artificial. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, destacó que el envejecimiento acelerado de poblaciones en países cercanos como Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico abre una oportunidad natural de crecimiento para el turismo de salud dominicano.

Indicó que estos ciudadanos buscarán servicios médicos de calidad a costos más accesibles y en entornos amigables.

El conferencista subrayó además la necesidad de prepararse para atender enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, como afecciones cardiovasculares, respiratorias y diabetes.

A su juicio, ofrecer tratamientos eficientes y asequibles permitiría atraer a jubilados interesados en prolongar su esperanza y calidad de vida en el país.

Casos reales de IA aplicados a la salud

Para evidenciar que la inteligencia artificial ya transforma la medicina, Bünger presentó proyectos concretos de impacto global.

Mencionó sistemas avanzados de investigación capaces de resolver problemas científicos complejos en tiempo récord, así como iniciativas de asistencia personal desarrolladas en España, donde se creó un avatar con la voz clonada de una paciente que perdió el habla tras un derrame cerebral, reconstruida a partir de antiguos audios de WhatsApp, permitiéndole volver a comunicarse con su entorno familiar.

También resaltó innovaciones en telesalud mediante visión artificial, que permiten analizar cambios sutiles de color en el rostro de un paciente durante videollamadas para estimar su frecuencia cardíaca y apoyar diagnósticos remotos.

Entre los desarrollos más llamativos citó un "espejo inteligente" con avatar generado por IA que facilita consultas médicas en afecciones estigmatizadas, creando un entorno donde los pacientes pueden hablar sin temor a juicios. El sistema transcribe la conversación y alerta posteriormente al personal de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-11916-pm-0e4e93a8.jpeg El expresidente Leonel Fernández participa en el foro sobre inteligencia artificial y medicina, organizado por Funglode y el HOMS en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Esa misma tecnología, agregó, puede adaptarse al hogar para monitorear inventarios médicos de pacientes crónicos, gestionando insumos y tratamientos como si se tratara de un "hospital en casa".

Otro avance clave señalado es la automatización de la documentación clínica mediante IA, herramienta que permite redactar historiales y notas médicas de forma automática, reduciendo significativamente el agotamiento del personal sanitario y liberando más tiempo para la atención humana.

El especialista participó en el foro global "La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina", un encuentro que reunió a expertos internacionales y autoridades nacionales para debatir la innovación en el sector salud.

La actividad fue organizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) junto al Hospital Metropolitano de Santiago (Homs).