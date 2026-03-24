Intervienen hospital de Higüey y designan directora interina tras detectar fallas en visita sorpresa

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, conversa con una enfermera durante un recorrido de inspección en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde se detectaron deficiencias en el servicio. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) dispuso la intervención del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (Hgensa), luego de que su director, el doctor Julio Landrón, realizara una visita no coordinada durante el fin de semana, en la que se identificaron múltiples deficiencias en el funcionamiento del centro.

Durante el recorrido, que incluyó una inspección detallada en distintas áreas, se detectaron problemas en el sistema de climatización, procesos de facturación, condiciones de infraestructura, así como en áreas médicas y administrativas, lo que motivó la intervención inmediata del hospital.

Designan directora interina

Como parte de las acciones adoptadas, el SNS designó de manera interina a la doctora Ivette Dib como directora del centro hospitalario, en sustitución de la administración anterior.

Dib, especialista en ginecología y obstetricia con formación en gestión sanitaria, también se desempeña como directora del hospital materno de la demarcación y ha ocupado funciones en otros centros de salud de la región Este.

Según el SNS, la designación busca fortalecer la gestión hospitalaria, optimizar los procesos internos y elevar la calidad de la atención brindada a los usuarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-13058-pm-2-10915024.jpeg La doctora Ivette Dib es juramentada como directora interina del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, tras la intervención del centro de salud. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Hospital Hgensa de Higüey atendió más de 400 personas en festividades de fin de año

Landrón explicó que la intervención busca mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población y garantizar una atención oportuna y eficiente a los pacientes.

"Es necesario intervenir este centro con la finalidad de mejorar varias de las áreas de atención, reparar equipos y asegurar que el paciente reciba un servicio de calidad", expresó el funcionario.