El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, llamó a repensar el futuro de la salud pública dominicana a partir del uso de la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de grandes bases de datos.

Fernández habló en el marco del foro global "La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina", organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), evento que reúne a especialistas nacionales e internacionales del ámbito científico y tecnológico.

El también presidente de Funglode destacó que el sector salud es uno de los más impactados por los avances tecnológicos, señalando que la integración de la robótica con inteligencia artificial marcará una etapa superior en la medicina moderna.

"Ya no basta con garantizar acceso a los servicios; se requiere calidad y confianza, y eso lo proporciona la tecnología", expresó.

Asimismo, Fernández destacó que la jornada constituye un espacio de reflexión sobre cómo la innovación puede impulsar una transformación radical del sistema sanitario.

Expertos internacionales en el foro

La actividad reúne a expertos, académicos y líderes del sector procedentes de Estados Unidos, Europa y América Latina, consolidando a Santiago de los Caballeros como punto de encuentro para el diálogo internacional sobre medicina avanzada y turismo de salud.

El evento forma parte de los esfuerzos conjuntos de Funglode y el HOMS para promover la innovación, el intercambio de conocimientos y el posicionamiento de la República Dominicana como destino estratégico en investigación médica y servicios sanitarios especializados.

El foro es organizado por Funglode. El programa incluye una conferencia magistral del experto en innovación tecnológica en salud Mark Bünger, así como paneles sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, neurociencia, operación hospitalaria y gestión de riesgos.

Con esta actividad, Santiago busca consolidarse como un punto de referencia regional en temas de salud, tecnología y turismo médico, promoviendo el intercambio de conocimientos y la atracción de inversión en el sector.