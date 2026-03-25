Designan nuevo director del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia

Ciudadanos ingresan al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, tras los cambios de dirección implementados por el Servicio Nacional de Salud. ( FUENTE EXTERNA )

El doctor Juan Félix Medina fue designado como nuevo director del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en sustitución de la doctora Rosario Guerrero, quien fue destituida el pasado fin de semana por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, tras una visita sorpresa al centro.

El nuevo incumbente es especialista en Emergencia y Cuidados Críticos, además de contar con un máster en Situaciones de Emergencia. En el municipio Higüey, Medina es reconocido por su vocación de servicio, así como por su labor solidaria y altruista en beneficio de personas de escasos recursos.

Detectan fallas

Durante la inspección, Landrón detectó múltiples deficiencias, entre ellas fallas en el sistema de climatización, irregularidades en los procesos de facturación, así como problemas en la infraestructura en áreas médicas y administrativas.

Ante esta situación, el SNS dispuso la intervención inmediata del centro con el objetivo de optimizar los servicios, corregir las fallas identificadas y garantizar una atención de calidad a la población.

Como parte de estas acciones se designó a Ivette Dib como directora interina del hospital general, mientras se reorganiza la gestión en uno de los principales centros de salud de la provincia.

La medida forma parte de un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema sanitario en la provincia La Altagracia.