La inteligencia artificial redefine la gestión hospitalaria, pero exige cambios estructurales

Imagen del panel "La Inteligencia Artificial (IA) en la Operatividad de los Hospitales", moderado por el Dr. Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago, con la participación del Dr. Jaime Mañalich Muxi, el Ingeniero Luis Cruces, la Dra. Alex Kane, y el Dr. Marcos Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

La inteligencia artificial (IA) avanza en el sector salud como una herramienta capaz de transformar la operatividad hospitalaria, mejorar la eficiencia y optimizar la toma de decisiones clínicas, pero su implementación efectiva aún enfrenta desafíos estructurales, culturales y regulatorios.

Durante el tercer panel del foro organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), especialistas internacionales coincidieron en que la tecnología, por sí sola, no resuelve problemas si no existe una base sólida de datos, procesos bien diseñados y liderazgo institucional.

La fortaleza de los datos acumulados y organizados por la IA

En una nota de prensa sobre el panel se destacó la exposición de la doctora Alex Kane, quien explicó que uno de los principales obstáculos es la gobernanza de los datos, ya que muchos hospitales carecen de herramientas para monitorear y evaluar el desempeño de los sistemas de IA en tiempo real. "La gobernanza basada en datos permite monitorear en tiempo real el desempeño de la inteligencia artificial y demostrar su valor clínico y operativo", afirmó.

Señaló que la implementación de paneles analíticos permite conectar los resultados de la IA con indicadores clínicos y operativos, lo que facilita demostrar su impacto en la atención médica y en la eficiencia institucional.

Por su parte, el exministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, destacó que el uso de datos ha sido determinante en la toma de decisiones sanitarias, recordando la experiencia durante la pandemia de COVID-19, donde el análisis masivo de información permitió anticipar escenarios y salvar vidas.

"En Dios confiamos, pero todos los demás tienen que traer datos", expresó Mañalich, al subrayar que el principal cambio cultural en la medicina moderna es pasar de decisiones basadas en opiniones a decisiones sustentadas en evidencia.

En el ámbito operativo, el ingeniero Luis Cruces advirtió que muchos hospitales intentan incorporar inteligencia artificial sobre sistemas deficientes, lo que termina amplificando los problemas existentes en lugar de solucionarlos.

"Aplicar inteligencia artificial sobre un sistema deficiente solo amplifica los problemas existentes en la operación hospitalaria", señaló, al insistir en que la clave está en garantizar visibilidad, control y estandarización de los procesos antes de implementar cualquier tecnología avanzada.

Eficiencia operativa, además de IA

Los panelistas coincidieron en que la adopción de la inteligencia artificial no debe centrarse únicamente en el diagnóstico clínico, donde ya se observan avances significativos, sino también en la eficiencia operativa, considerada una de las principales debilidades de los sistemas de salud en América Latina.

Asimismo, resaltaron la importancia de construir equipos multidisciplinarios que integren médicos, ingenieros, expertos en datos y especialistas en regulación, como condición necesaria para una gobernanza efectiva.

En ese sentido, se planteó que la transformación digital en salud debe partir de la identificación precisa de los problemas. "La inteligencia artificial no va a resolver nada si primero no se entiende claramente qué problema se quiere solucionar", indicó Kane.

Los riesgos

Los expertos también alertaron sobre los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, incluyendo fallos en los datos, sesgos en los algoritmos y desafíos de seguridad, lo que obliga a mantener supervisión humana constante.

Finalmente, coincidieron en que la inteligencia artificial no sustituirá al personal médico, sino que potenciará su capacidad de atención, siempre que se adopte con una visión estratégica, basada en evidencia y orientada a mejorar la calidad del servicio al paciente.

Participantes en el panel

Con el tema "La Inteligencia Artificial (IA) en la Operatividad de los Hospitales", y la moderación del Dr. Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago, en el panel 3 del foro participaron el Dr. Jaime Mañalich Muxi, MD, MSc, FACP; exministro de Salud del Gobierno de Chile y académico de la Universidad Católica de Santiago, y el Ingeniero Luis Cruces, MBA, MFD & MDF, Jener Healthcare, de IE University.

También, Alex Kane, MS, fundadora y líder de IA de Empresa, exdirectora de Estrategia Comercial para el Sector Salud de Amazon Web Services, y el Dr. Marcos Hernández, director médico del Hospital Universitario de La Princesa, de Madrid, España