Llaman a no acaparar medicamentos pese a incertidumbre en los precios por conflicto en Medio Oriente

Farmacéuticos dicen mantenerse vigilantes ante cualquier situación que pudiera desatar el conflicto bélico en Medio Oriente. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Ante la incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el petróleo, la Asociación Farmacéutica Dominicana asegura estar atenta, pero sin temor exagerado ante posibles alzas en los precios de los medicamentos.

Yagreysy Pérez, presidenta de la entidad, indicó que, "hasta el momento, no anticipamos un alza descontrolada en los precios de los medicamentos a corto plazo. Como enfatizó el presidente Abinader, en su alocución más reciente, en momentos de incertidumbre, lo mejor es la calma y la confianza en las medidas que se toman".

"Estamos atentos, pero sin temor exagerado", refirió.

No obstante, Pérez reconoció que este escenario podría generar retrasos, "sin embargo, hasta ahora, los canales de suministro de medicamentos se mantienen operativos".

En ese sentido, la representante del gremio farmacéutico recomendó a la población evitar compras compulsivas o almacenamiento innecesario de medicamentos.

Advirtió que comprar más medicamentos de lo habitual o crear reservas de productos en la casa "podría generar desabastecimiento y ansiedad innecesaria".

Monitoreo de farmacias

De acuerdo con el monitoreo de farmacias realizado en el año 2024 por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), una tableta de acetaminofén costaba RD$ 6.96. La versión en jarabe para niños, RD$ 217.66.

Hoy día, en una consulta a cadenas de farmacias, esa misma pastilla de acetaminofén cuesta RD$7.65. El jarabe asciende a RD$ 283.39.

Un inhalador para el asma pasó de RD$737.00 a RD$881.40, una diferencia de 144.40 pesos en poco más de un año.

La metformina de 850 mg, uno de los fármacos usados para el control de la diabetes, costaba en junio de 2024 RD$1,098.95. Su precio se elevó a RD$ 1,938.30.

El omeprazol de 20 mg tuvo un alza de dos pesos por pastilla. Su precio actual es de RD$27.00.

Un alza similar se observó en la cetirizina de 10 mg, pasando de RD$20.00 a RD$22.95.

Los jarabes antigripales, actualmente en gran demanda debido a la activa temporada de virus respiratorios que está viviendo el país, tienen un costo en farmacias de cadena de RD$279.99. En 2024, el mismo producto costaba RD$265.00.

Farmacias del Pueblo garantizan abastecimiento

De su lado, desde el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) llaman a la tranquilidad, alegando que los procesos de adquisición de medicamentos se realizan a gran escala, priorizando la compra de productos genéricos, lo que les permite optimizar costos y obtener mejores precios en el mercado, sin comprometer la calidad.

"Nuestras compras responden a una planificación anual estructurada, lo que garantiza previsión, eficiencia en el abastecimiento y un margen de acción adecuado para responder a la demanda nacional", asegura.

En ese contexto, actualmente la institución se encuentra en la fase de recepción de propuestas correspondiente a la Licitación Pública Nacional PROMESE/CAL-CCC-LPN-2026-0001, proceso clave para asegurar el suministro de medicamentos e insumos médicos durante el período 2026-2027.

La planificación contempla cubrir las necesidades sanitarias desde mayo de 2026 hasta abril de 2027.