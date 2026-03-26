Instituto Dominicano de Gastroenterología promueve detección temprana del cáncer de colon

En República Dominicana, el cáncer de colon figura entre los más frecuentes. ( FUENTE EXTERNA )

El cáncer colorrectal continúa siendo uno de los principales desafíos de salud a nivel global, al ocupar el tercer lugar en incidencia y representar cerca del 10 % de los casos, además de ser la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la República Dominicana, esta enfermedad también figura entre las más frecuentes, situándose en el tercer lugar de incidencia, solo por detrás del cáncer de mama y de próstata, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud Pública.

Ante este panorama, el Instituto Dominicano de Gastroenterología (Inddeg) celebró este jueves el Seminario Nacional "Prevención y Manejo de Cáncer de Colon 2026", enfocado en el uso de imágenes diagnósticas y el abordaje clínico-quirúrgico en etapas tempranas.

Mediante una nota de prensa, la doctora Elainee de los Santos, en representación de la directiva del Inddeg, resaltó que la detección precoz es fundamental para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad, así como garantizar un tratamiento oportuno y adecuado.

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Factores de riesgo y abordaje médico

Especialistas señalaron que factores relacionados con el estilo de vida, como el consumo elevado de carnes procesadas, la baja ingesta de frutas y verduras, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el alcohol, inciden en el desarrollo del cáncer colorrectal.

El doctor Luis González ofreció una visión general de la situación del cáncer de colon en el país, mientras que el oncólogo Miguel Monanci abordó el manejo oncológico de la enfermedad.

En tanto, el radiólogo intervencionista René Benítez explicó las herramientas de diagnóstico por imágenes, y el cirujano coloproctólogo Cuevas Landa expuso sobre el tratamiento quirúrgico.

Importancia del diagnóstico temprano

El cáncer de colon afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque especialistas advirtieron un aumento de casos en adultos entre 30 y 50 años.

El doctor Edward Alcántara subrayó que las probabilidades de curación son significativamente mayores cuando la enfermedad se detecta en sus etapas iniciales. En ese sentido, destacó el cribado como la estrategia más eficaz para identificar lesiones precancerosas y prevenir su desarrollo.

Entre los métodos diagnósticos mencionó la exploración física, estudios de imagen como ecografía, tomografía y resonancia magnética, así como procedimientos como la colonoscopía y la sigmoidoscopia.

"El método de referencia para el diagnóstico definitivo es la colonoscopía, ya que permite visualizar el colon en su totalidad y extirpar pólipos", precisó.

El seminario contó con el aval de la Universidad Central del Este (UCE) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), y reunió a estudiantes, especialistas y miembros de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología.

El evento se realizó en el marco del 14 aniversario del instituto y de la conmemoración del mes de la prevención del cáncer de colon.

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